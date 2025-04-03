告別轉季鼻敏感、濕疹 藥劑師推介1招KO「過敏人生」  

轉季時節，氣溫與濕度變化無常，引發不少人的敏感問題。根據統計，超過80%的香港人曾受不同形式的敏感問題影響，包括皮膚敏感、鼻敏感、腸道敏感，甚至氣管過敏等。這些問題看似平常，卻足以影響日常生活質素，帶來令人苦不堪言的「過敏人生」。究竟如何才能有效應對轉季帶來的敏感挑戰？藥劑師指出，提升免疫力與改善腸道健康是關鍵，而選擇合適的益生菌產品或許能成為你的「救星」，讓你從此告別「過敏人生」！

敏感問題困擾八成港人

敏感問題在香港極為普遍，數據顯示，超過80%的港人在一生中曾經或正在經歷某種形式的過敏症狀。當中，濕疹與鼻敏感尤為普遍。據統計，每5人中便有1人在不同階段患上濕疹，而當中10%屬重症個案；鼻敏感則困擾約四分之一人口。轉季時，氣候變化加劇這些症狀，讓人防不勝防。

▲ 超過80%的港人在一生中曾經或正在經歷某種形式的過敏症狀。

過敏生活 苦不堪言

濕疹全年都可能發作，尤其秋冬乾燥時，皮膚痕癢、粗糙，甚至抓至出血；夏季汗水積聚則加劇不適，紅腫脫皮令人煩惱。鼻敏感也不遑多讓，季節轉變、塵蟎、壓力等誘因令人鼻塞、流鼻水、打噴嚏不停，晚上睡不好，白天頭痛、精神不振，如此的過敏生活，令生活質素大受影響，苦不堪言。

▲ 濕疹全年都可能發作，皮膚痕癢、紅腫脫皮令人坐立不安，晝夜難眠。

源於免疫力低

為何敏感問題如此普遍？原來免疫力低下是罪魁禍首。人體的免疫系統猶如一道防綫，負責抵禦外來致敏原及病菌入侵。然而，當免疫力下降時，這道防綫便變得脆弱，容易讓致敏原乘虛而入，引發過敏反應。更重要的是，腸道被稱為「人體最大的免疫器官」，約70%的免疫細胞位於其中。若腸道健康失衡，益菌減少、壞菌增生，便會削弱整體免疫功能，敏感問題自然接踵而來。因此，要從根源解決濕敏與鼻敏，單靠外用藥膏或抗敏藥未必足夠，關鍵在於提升免疫力與調理腸道。

▲ 轉季令氣管易受到刺激，氣管過敏導致的喉嚨痕癢、咳嗽，甚至晚上咳醒，嚴重影響睡眠。

告別轉季敏感 先從腸道入手

想告別轉季敏感困擾，藥劑師Diana Y建議，先從改善腸道健康入手，逐步建立強健的免疫基礎，因為腸道內的微生物群落對免疫系統有深遠影響，適當補充益生菌有助恢復腸道菌群平衡，抑制壞菌生長，同時增強身體對致敏原的抵抗力。ProVen益生菌免疫抗敏配方 - 260億，專為改善過敏體質及提升免疫力而設，特別適合轉季敏感人士使用。

▲ 藥劑師Diana Y

抗敏好幫手 ProVen 益生菌

ProVen 益生菌免疫抗敏配方 - 260億專為改善過敏體質及提升免疫力而設，含醫學級黃金比例配方「Lab4AD 免疫抗敏精準配方」，結合9種活益菌與益生元，包括：專利唾液乳桿菌、鼠李糖乳桿菌LGG、副乾酪桿菌、多種雙歧桿菌 (比菲德氏菌)、長雙歧桿菌 、青春雙歧桿菌等 ，發揮協同效應的功效。而益生元更能作為益菌的「養分」，幫助它們在腸道內存活並繁殖，進一步提升功效。經科學驗證，能有效增強免疫力，改善皮膚敏感、鼻敏感及腸道問題，更能減少患病機會。

其功效包括：

● 抗敏感：紓緩濕疹痕癢、紅腫，降低SCORAD指數，改善鼻敏感不適。

● 強免疫：調節腸道益菌、抑制壞菌、改善便秘、胃氣或肚脹問題

● 促健康：提升整體抵抗力、減少病毒入侵而引致身體的過激免疫反應

用家實證顯示，使用7天後已感受到皮膚痕癢減輕，及有效提升睡眠質素。長期服用更可減少敏感復發機會，全面改善生活質素。最重要是無藥物性，安全無副作用，適合不同年齡人士日常保健之用。

▲ ProVen 益生菌免疫抗敏配方 - 260億專為改善過敏體質及提升免疫力而設。

科學與信譽 信心保證

ProVen®是英國No.1益生菌品牌，由免疫微生物學家Dr. Nigel Plummer帶領，擁有30年科研經驗。產品經英國MHRA安管局認證，通過歐洲最大型雙盲臨床測試，採用「TriPhase & StabilityMax」技術，確保益生菌活性，無需冷藏。其抗胃酸技術更讓益生菌直達腸道，功效加倍。

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轉季敏感高峰期正是提升免疫的好時機。ProVen益生菌免疫抗敏配方 - 260億由4月4日至17日，推出9折優惠，只賣$449.1 (原價$499)。把握限時優惠，立即到萬寧、3ChemBio門市及官網搶購啦！

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(特約)