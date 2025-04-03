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七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震，七師傅神預警：4月避去這3地。

【七師傅/緬甸/日本/台灣/地震】緬甸上周五（3月28日）發生規模7.7強震，傷亡人數至今難以估計。昨日(2日)日本九州外海發生6級地震；台灣花蓮0403強震週年同日（3日）凌晨再現規模4.9地震，引發對天災連鎖效應的憂慮，再次應驗七師傅對今年天災的預警。

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七師傅2025預言｜日本氣象廳表示沒有海嘯威脅

據日本氣象廳發布，（2日）當地時間4月2日23時04分（本港時間晚上10時04分），日本九州大隅半島東部近海地區發生6級地震，震源深度40公里，最大震感為4。大隅半島位於九州南部，宮崎縣的宮崎市、日南市和串間市，以及鹿兒島縣的鹿屋市、志布志市、東串良町、錦江町和肝付町最大震感達到4度。

另外，九州電力檢查核電廠表示，位於鹿兒島縣薩摩川內市的仙台核電廠，1號和2號機組均如常運行，現正檢查有否受地震影響。日本氣象廳表示沒有海嘯威脅。


七師傅2025預言｜花蓮0403地震週年  民眾憶災情

巧合（3）日適逢台灣花蓮0403強震1週年，凌晨2時1分花蓮縣秀林鄉再度發生芮氏規模4.9顯著有感地震，震央深度25.3公里，屬於極淺層地震，最大震度3級。

根據氣象署測報資料，全台13個縣市明顯搖晃，震度3級地區為花蓮縣、宜蘭縣、南投縣，震度2級地區為台中市、彰化縣，震度1級地區為新竹縣、苗栗縣、桃園市、新北市、台東縣、台北市、雲林縣、嘉義縣。不少網友驚醒，看到日期後驚呼「又是0403」。

適逢去年同日發生的芮氏規模7.1強震週年，當時造成花蓮多棟建築傾斜、道路坍塌，（3）凌晨的地震再度引發民眾關注，PTT網友紛紛留言「又是0403」、「一年前的今天真的嚇壞了」，顯見對去年災情記憶猶新。  

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七師傅2025預言｜「東北災煞位」籲避行  

香港堪輿學家七仙羽（七師傅）早前接受《TOPick》訪問時進一步指出：「在新年的時候我已經提醒大家，亦即從2024年開始便提到，2025年踏入年初，東北方位可能會發生一些不好的事情。果然，位處東北方的韓國發生空難和火災，顯示出東北方位的問題確實不少。由於日本和韓國都處於東北方，因此需要特別留意。」

此外，七師傅提及美國的東北方也需要注意，她說：「因此會有水災和龍捲風，早前發生的地震亦位處東北和北面，這兩個方位狀況較差。所以基於這個原因，我建議大家避免前往日本、韓國甚至台灣，因為台灣亦接近東北方。」

提到4月復活節長假，許多人會帶著一家大小出遊，其中日本、韓國和台灣是最受歡迎的旅遊地點。當被問及七師傅有何建議時，她表示：

其實長假期可以選擇其他地方遊玩，全世界這麼多地方，或者等到明年東北方不再是災煞位，再考慮前往那些地方。今年不妨選擇其他目的地，最重要是平安無事。就像大家都知道KK園很危險，明知道有危險就不應該去，我們應該盡量避開危險的地方。

七師傅2025預言｜回應漫畫家預言

另外，日本漫畫家竜樹諒曾於1999年7月出版的《我所看見的未來》，預測今年7月5日亞洲將有大地震，有數十萬人死於海嘯。對此七師傅則表示：

其實不用等那麼遲，之前就已經會發生地震了。

問到若一定要前往日韓台三地，問七師傅有何報平安方法，她說：「可以帶個平安繩或者着符衣，平安繩可以嚟佛堂免費攞，大家可以將全名交俾我，我可以幫佢免費念經。」

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