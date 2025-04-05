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試車黨｜港男疑扮買車「試駕」呃車揸　粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃

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撰文： 王月明

發布時間： 54 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港男疑扮買車「試駕」呃車揸，粉嶺揸到林村回程兜去攞蝦餃。

【賣車 / 買車 / 試車】謊稱要買車「試車」，蹭用私家車兜圈辦私事？近日，有車主在Facebook「齊齊贏馬會 馬會出糧」群組發帖，指自己打算出售一輛汽車，卻遇到訛稱買車的「試車黨」，駕駛大段距離返程後，竟還要兜去取蝦餃，後續要求更加過分……

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有車主打算出售一輛汽車，卻遇到訛稱買車的「試車黨」。（取自Facebook「齊齊贏馬會 馬會出糧」群組）

試車黨｜港男疑扮買車「試駕」兜去攞蝦餃

樓主稱近期打算售賣自己的私家車，遂與自稱有購買意向的「試車黨」港男相約在粉嶺祥華邨看車，對方提出想要試駕，他欣然同意。

試駕過程進行到一半時，樓主發現「唔對路」，港男竟「揸出吐露港去大埔林邨，灰塵時仲好意思特登揸去聯和邨攞蝦餃」。試駕結束後，試車男出價並表示要於翌日下午2時在火炭驗車。

然而，隨後試車男便在WhatsApp「封鎖」樓主，「後來在WhatsApp佢問佢聽日火炭邊度啦，先發現佢已經block咗我」；樓主上傳1張試車男背影圖片，並提醒網民提高警惕，「警世，扮買車，呃車揸」。

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試車黨｜網民提醒賣車謹慎同意試駕

此事引起網民熱議，有人分享類似經歷，「我試過有條契弟叫我車佢一家有海洋公園去上水，我感覺係同一人」；不少網民表示此種做法過於離譜，呼籲大家賣車時要小心，「賣車勿給買車人揸，抄咗就麻煩」、「一睇個樣都覺得唔正常，隨便敷衍一下就算啦」、「分分鐘冇牌㖭呀，小心啲啦師兄師姐」、「識玩」、「順風車」；不過，亦有人認為「唔飛出公路點知你架車有冇問題」。

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