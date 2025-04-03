文娛藝術｜香港癌症基金會藝術作品展  葉頴瑜以作品照亮同路人

香港癌症基金會致力為受癌症影響的人提供多項免費的支援服務，其中包括的藝術治療服務，幫助癌症患者及其家人疏理情緒，面對身心挑戰。

癌症基金會服務使用者葉頴瑜（Ivy）患上第四期卵巢癌，透過癌症基金會的幫助，將於4月14日至21日舉辦藝術作品展「Life is beautiful」，以創作回顧她的抗癌旅程，並向同路人傳遞希望與力量。展覽將於灣仔 Breathing Room 舉行，作品展示了 Ivy 如何透過癌症基金會的藝術治療服務，以藝術表達自己對生命的感悟。

Ivy在抗癌路上，在癌症基金會接受不同的藝術治療，包括「美麗在望—藝術治療小組」、「視覺日記」等，亦與丈夫Kenneth參加「觸摸、關懷與癌症」及夫婦藝術治療等活動。是次藝術作品展，她回顧自己於抗癌路上的點滴，勉勵同路人一起走過癌關。



Life is beautiful．葉頴瑜藝術作品展

日期︰4月14至21日1pm-8pm

場地︰Breathing Room（灣仔軒尼詩道99號彰顯大廈30樓）

詳情︰www.cancer-fund.org/blog/ivy_pathofgrace