  • 25°C
香港時間：202543日 (四) 13:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文娛藝術｜香港癌症基金會藝術作品展  葉頴瑜以作品照亮同路人

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港癌症基金會致力為受癌症影響的人提供多項免費的支援服務，其中包括的藝術治療服務，幫助癌症患者及其家人疏理情緒，面對身心挑戰。

癌症基金會服務使用者葉頴瑜（Ivy）患上第四期卵巢癌，透過癌症基金會的幫助，將於4月14日至21日舉辦藝術作品展「Life is beautiful」，以創作回顧她的抗癌旅程，並向同路人傳遞希望與力量。展覽將於灣仔 Breathing Room 舉行，作品展示了 Ivy 如何透過癌症基金會的藝術治療服務，以藝術表達自己對生命的感悟。

Ivy在抗癌路上，在癌症基金會接受不同的藝術治療，包括「美麗在望—藝術治療小組」、「視覺日記」等，亦與丈夫Kenneth參加「觸摸、關懷與癌症」及夫婦藝術治療等活動。是次藝術作品展，她回顧自己於抗癌路上的點滴，勉勵同路人一起走過癌關。


Life is beautiful．葉頴瑜藝術作品展

日期︰4月14至21日1pm-8pm

場地︰Breathing Room（灣仔軒尼詩道99號彰顯大廈30樓）

詳情︰www.cancer-fund.org/blog/ivy_pathofgrace

文娛藝術 展覽

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術