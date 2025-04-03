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英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【Netflix／猝死／心臟病／健美運動員】Netflix男星Vittorio Pirbazari驚傳死訊，突發心臟病發猝逝，享年44歲。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

英年早逝｜遺孀與4歲稚子天人永隔

伊朗男星兼健美運動員Vittorio Pirbazari，驚傳於周一（3月31日）在跑步機訓練時心臟病發作，當場猝逝，享年44歲。他留下妻子與年僅4歲的兒子，家庭頓失支柱，詳細死因仍有待進一步釐清。

Vittorio Pirbazari生前曾出演Netflix影集《柏林犬》、《犯罪現場》的劇集，日前才剛出席新片首映禮，突然驚傳死訊，演藝圈好友與影迷紛紛發文悼念。

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英年早逝｜新片首映成遺作 劇組哀悼

Vittorio Pirbazari生前參與的新片《Haps-Crime Doesn't Pay》剛完成首映，不料竟成為遺作。電影公司官方社交平台發文悼念：

我們對維托里奧的離世深感哀痛，感謝他的溫暖與創造力，他永遠是團隊重要的一部分。

英年早逝｜導演好友悲痛證實死因

與Vittorio Pirbazari交情深厚的導演Said Ibrahim在Instagram公開兩人合照，沉痛寫道：「安息吧我的兄弟。」他透露維托里奧是在跑步機訓練時突發心臟病，「一切發生得太突然，生命無常令人唏噓」。

維托里奧以健美體格與演技著稱，突然離世讓影迷與親友震驚不已。各界湧入其社群平台留言追思，願這位英年早逝的演員安息。

心臟健康｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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心臟健康｜身邊人盡量把握發病首5分鐘急救

對於心臟病的猝死風險，心臟科專科醫生曾振峯亦曾接受訪問指，心臟病屬於醫學上一種統稱，泛指心臟血管疾病，例如心率問題、心瓣問題等，通通都被歸納為心臟病；惟坊間大眾提及心臟病，普遍會認為等同「冠心病」。

假如患上冠心病，患者心口中間位置會出現「被重物壓住」的鈍痛感，有時痛楚甚至會蔓延至下巴、膊頭及背部。曾醫生指出，有部分患者雖然未必會感到心口痛。多數心臟病患者猝死成因，大部分是由心室顫動（Ventricular Fibrillation）所引起，通常是指心臟血管因突然閉塞，導致心臟缺血、出現混亂訊號，令心臟跳動變得不正常、血液無法正常輸送到達其他器官及大腦，從而引發突然昏厥的情況。

如患者出現類似情況時，身邊人應儘量把握「黃金急救時間」、即發病首5分鐘時間，於現場即時進行心肺復復甦，以維持患者血液循環、減低腦部缺氧風；假如病人經過長時間急救，仍未能順利復甦，情況則會變得非常危險，而患者腦部恢復之前功能的機會亦會逐漸減小。

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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心臟健康｜6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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