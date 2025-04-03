地震自救｜全球10天強震多3倍台大地震恐醞釀中　專家籲隨身帶備1物保命

【日本地震/緬甸強震/花蓮地震/地震必帶品】外遊注意！繼緬甸於3月28日發生7.9級大地震後，日本鹿兒島附近海域於昨日晚上(2日)10時許錄得6級地震，台灣花蓮亦於今日(3日)凌晨2時許發生4.9級地震，適逢是去年花蓮7.3級地震一周年。有地震專家便警告全球10天強震多3倍，提醒民眾台灣未來可能會發生大地震，建議隨身攜帶1物，以便受困時脫險，而這物於其他高風險地震區域亦合用。

最新影片:

根據台灣中央氣象署地震報告，今日（3日）凌晨2時1分發生芮氏規模4.9地震，地震深度是25.3公里，屬於極淺層地震，震央位在花蓮縣政府北方19.1公里（花蓮縣秀林鄉）。據台媒報道，雖然是次尋於極淺層地震，但當地民眾不少人於睡夢中感受到搖晃而驚醒，更指去年同日亦曾發生「大地震」，因此直呼「好邪門」。

2024年花蓮地震，當地人又稱為403花東大地震，發生於去年4月3日上午7時58分09秒，震央位於花蓮縣壽豐鄉，地震達7.3級，是次地震造成許多房屋、橋樑受損，總計18人死亡、1155人受傷。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

除了花蓮地區外，日本氣象廳發布，於昨日(2日)晚上23時04分（本港時間晚上10時04分），亦於日本大隅半島東部近海地區錄得6級地震。

連續兩日於日本鹿兒島附近海域及台灣花蓮錄到地震，令不少民眾深感憂心。綜合台灣傳媒報道，台灣前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋近日指出全球各地在近10天內，已接連發生10起規模6以上的地震，超出平均值的3倍，提醒民眾未來要小心台灣可能會發生較大地震。

郭鎧紋表示台灣從3月28日至4月1日中午12時，連續5天完全沒有動靜，就連小區域地震也沒有，直言「相當罕見」，並分析2種可能性，一是真的沒有能量釋放；一是潛在能量正在不斷累積，令大地震可能隨時爆發。

郭鎧紋因此建議，不論出國或是在台灣，民眾應隨身攜帶哨子，萬一不幸遇到強震受困能靠哨子保命。

地震自救｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

地震自救｜地震23項必備物品

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

外遊自救｜港人外遊9大自救指南

緬甸周五（3月28日）發生7.9級地震，甚至牽連泰國曼谷，此前網上亦流傳預言指7月可能發生大地震。由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick就整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5