網絡熱話｜69歲老翁遇年輕17歲初戀女友　腦中風後慘遭女友呃身家兼賣樓

【真愛／初戀／腦中風】愛情詐騙層出不窮，獨居長者更易成為受害對象。河南一名69歲老翁努力工作數十年，成功購置房產並擁有超過30萬元人民幣（逾32萬港元）的積蓄。但活了大半輩子都依然單身，兩年前他終於迎來了人生初戀，與一位比他小17年的女友交往，對方甚至主動求婚。老翁以為終於找到伴侶，不料年初卻突發腦中風，女友不僅未有照顧，更將他送入老人院，並提取他的全部積蓄和房產，從此失聯。

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網絡熱話｜單身多年初嘗戀愛 女友主動示愛求婚

河南省許昌市一名69歲常姓老翁，年輕時期便勤奮工作，後來成為一名清潔工，經過多年努力終於置業，並存下超過30萬元人民幣（逾32萬港元）的積蓄，但他從未談過戀愛，直到兩年前才遇見了年輕17歲、住在家中附近的黃女。兩人迅速墜入愛河，黃女甚至主動求婚，讓他以為終於覓得真愛。

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網絡熱話｜突發腦中風被送老人院 情財兩失

沒想到今年年初，老翁突然中風，黃女竟將他安置在老人院，隨後將房產賣掉，並帶走了他的畢生積蓄，然後人間蒸發。老翁情財兩失，心碎不已。老翁的家屬得知後向當地媒體求助，他的外甥在節目中透露，雖然黃女曾向老翁求婚，但兩人並未正式註冊結婚。老翁中風後，女友私下賣掉房子，並失去聯絡。

起初，老翁不願承認自己受騙，難以面對女友的背叛。在家屬的追問下，老翁哽咽承認「是我上了她的當，騙了我的錢」，但受情緒問題及病情影響下，他一直無法詳述相關款項的具體情況，亦不願再提起。而女友則失聯，去向成謎，資產的下落也不明。

家屬指出，老翁單身多年，從未尋找伴侶，二人年齡差距近20歲，認為「除了看上他的錢，還會看上他甚麼」，現在老翁已身無分文，家屬不禁心痛他是個「可憐人」。

網絡熱話｜女友稱一切都是老翁心甘情願

隨後，節目組成功聯繫上了黃女，她在電話中辯稱一切都是老翁心甘情願。她解釋說失聯是因為在治病，「他說叫我陪他到老，房子等於我的，存的錢都花完了，我有病，他說房子賣掉用來給我治病，對我挺好的。我現在在北京看病，我不會不管他，他就算是死，我也會掏錢埋他。」但語畢即掛斷電話。

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事件曝光後，引發了網民的熱烈討論，紛紛批評女方的藉口過於明顯，質疑她的動機，「腦梗後立刻賣房跑路，操作太冷血了」、「說完就掛電話？心虛得太明顯了吧！」、「這年齡差真沒其他目的？」、「沒領證就敢賣房？大爺太單純了」，還有網友擔心「如果真是自願贈予，法律還真沒辦法追責」。

腦中風｜可從4大症狀判斷

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，提醒大眾出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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