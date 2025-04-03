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輕鬆抗老│衰老或因細胞氧化壓力 醫學權威：有方法可延緩細胞衰老 再現年輕活力

特約

發布時間： 2025/04/03 18:00

最後更新： 2025/04/03 18:14

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

年齡無得揀，但其實狀態可以揀！人人都怕年紀大，身體機能及外貌難免衰老，面上開始有皺紋，又容易病、攰、殘，體力不足，身體健康已經響起警號。近日歐洲醫學權威Dr. Alvarez Sala Walther指出，原來抗衰老嘅關鍵在於維持細胞健康！只要識得保養細胞，就可以留住年輕狀態，重拾青春！

細胞健康 = 身體健康 

對細胞與身體機能甚有研究的歐洲醫學權威Dr. Alvarez Sala Walther解釋，人體其實由約372萬億個細胞組成，身體器官大至心、肝、脾、肺、腎，小至皮膚都是由細胞組成，可謂人體中最重要的部份，亦大大主導了健康，當細胞被自由基攻擊，就容易引起身體問題及加速衰老。

細胞每分每秒無間斷被攻擊？解構日常生活陷阱

雖然肉眼看不到細胞，但其實細胞每日密密被自由基攻擊。首先在生活環境中，很多都市人的習慣是會加速大量自由基產生：例如皮膚暴露在陽光下，紫外線會刺激細胞產生大量自由基、空氣中的污染物質，如汽車廢氣、工業廢氣等，也會加速細胞氧化及衰老，甚至生活壓力大，經常在家熬夜趕工，電子藍光亦會令細胞氧化的風險大增。

香港人生活壓力大，經常在家熬夜趕工，電子藍光亦會令細胞氧化的風險大增。

以上這些習慣看似平常，但長期累積下來，便會對細胞造成不可逆轉的傷害。

Dr. Alvarez Sala Walther指出，細胞每日會平均受自由基攻擊多達73,000次，相當於不停被攻擊高達20小時！當長時間受攻擊後便會產生氧化壓力，就像切開的蘋果暴露在空氣中會變色一樣，功能亦會逐漸衰退，導致身體出現各種問題，例如免疫力下降、容易疲勞，甚至面容老化等，因此細胞氧化壓力被稱為「萬病之源」。所以，他認為想保持健康、活力與年輕，時刻容光煥發，關鍵第一步在於細胞抗氧化。

歐洲醫學權威Dr. Alvarez Sala Walther

歐洲醫學權威：有方法可延緩細胞衰老 再現年輕活力

Dr. Alvarez Sala Walther續指，要做好細胞抗氧化，除了調整飲食、定期運動、在日常生活避免細胞被自由基攻擊外，原來「靈芝」可有效延緩細胞衰老：
● 靈芝成份可以促進體內抗氧化酶去清體內過多的自由基，對抗到自由基傷害
● 有效保護細胞功能，增強細胞活力及免疫力，支持全身器官健康運行
● 靈芝可對抗人體衰老因子，延緩衰老，維持細胞年輕健康

Dr. Alvarez Sala Walther推薦可透過靈芝保健品去補充，不過就提醒大家，想獲得真正抗氧化抗衰老的功效，一定要選擇有臨床實證支持的產品。因此，在選擇保健品的時候，一定要小心挑選。

生長於深山之中的靈芝又稱為「仙草」，有細胞抗氧化功效。

「五色靈芝」 臨床實證有效細胞抗氧化

維特健靈「五色靈芝」是少數有臨床數據支持的產品，研究顯示，服用後90分鐘後，細胞抗氧化能力便提升可達140%**，有效對抗自由基，保護細胞健康。這意味著無論你是想提升免疫力、改善疲勞，還是延緩衰老，「五色靈芝」都能提供全面支援，真正做到抗病、抗攰、抗殘、抗衰老。

「五色靈芝」是超過20年銷售No.1^，並獲得最多醫生推薦及信賴*的靈芝品牌，全因其獨特的配方與實證功效：
•    100%天然五類六種靈芝：一次過補益心、肝、脾、肺、腎五臟六腑，全面提升身體機能。
•    本地大學實證：服用後免疫力提升4倍^^，有效預防疾病。
•    臨床實證：90分鐘激活細胞抗氧化可達140%**，幫你抗病、抗攰、抗殘、抗衰老。

今日開始，保養你的細胞：https://go.vitagreen.com/4c6E9Rm

^根據Nielsen尼爾森2002年9月–2020年8月全港整體靈芝零售調查報告（© 2020 The Nielsen Company 版權所有）及根據IQVIA 2021年11月–2024年10月全港整體靈芝零售調查報告（IQVIA版權所有） 
*Oracle Added Value 2012
^^本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，白介素提升4倍。
**Data on file; 以相等於3.3克靈芝的原料作測試之結果

（特約）

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