輕鬆抗老│衰老或因細胞氧化壓力 醫學權威：有方法可延緩細胞衰老 再現年輕活力

年齡無得揀,但其實狀態可以揀!人人都怕年紀大,身體機能及外貌難免衰老,面上開始有皺紋,又容易病、攰、殘,體力不足,身體健康已經響起警號。近日歐洲醫學權威Dr. Alvarez Sala Walther指出,原來抗衰老嘅關鍵在於維持細胞健康!只要識得保養細胞,就可以留住年輕狀態,重拾青春!

細胞健康 = 身體健康

對細胞與身體機能甚有研究的歐洲醫學權威Dr. Alvarez Sala Walther解釋,人體其實由約372萬億個細胞組成,身體器官大至心、肝、脾、肺、腎,小至皮膚都是由細胞組成,可謂人體中最重要的部份,亦大大主導了健康,當細胞被自由基攻擊,就容易引起身體問題及加速衰老。

細胞每分每秒無間斷被攻擊?解構日常生活陷阱

雖然肉眼看不到細胞,但其實細胞每日密密被自由基攻擊。首先在生活環境中,很多都市人的習慣是會加速大量自由基產生:例如皮膚暴露在陽光下,紫外線會刺激細胞產生大量自由基、空氣中的污染物質,如汽車廢氣、工業廢氣等,也會加速細胞氧化及衰老,甚至生活壓力大,經常在家熬夜趕工,電子藍光亦會令細胞氧化的風險大增。

▲ 香港人生活壓力大,經常在家熬夜趕工,電子藍光亦會令細胞氧化的風險大增。

以上這些習慣看似平常,但長期累積下來,便會對細胞造成不可逆轉的傷害。

Dr. Alvarez Sala Walther指出,細胞每日會平均受自由基攻擊多達73,000次,相當於不停被攻擊高達20小時!當長時間受攻擊後便會產生氧化壓力,就像切開的蘋果暴露在空氣中會變色一樣,功能亦會逐漸衰退,導致身體出現各種問題,例如免疫力下降、容易疲勞,甚至面容老化等,因此細胞氧化壓力被稱為「萬病之源」。所以,他認為想保持健康、活力與年輕,時刻容光煥發,關鍵第一步在於細胞抗氧化。

▲ 歐洲醫學權威Dr. Alvarez Sala Walther

歐洲醫學權威:有方法可延緩細胞衰老 再現年輕活力

Dr. Alvarez Sala Walther續指,要做好細胞抗氧化,除了調整飲食、定期運動、在日常生活避免細胞被自由基攻擊外,原來「靈芝」可有效延緩細胞衰老:

● 靈芝成份可以促進體內抗氧化酶去清體內過多的自由基,對抗到自由基傷害

● 有效保護細胞功能,增強細胞活力及免疫力,支持全身器官健康運行

● 靈芝可對抗人體衰老因子,延緩衰老,維持細胞年輕健康

Dr. Alvarez Sala Walther推薦可透過靈芝保健品去補充,不過就提醒大家,想獲得真正抗氧化抗衰老的功效,一定要選擇有臨床實證支持的產品。因此,在選擇保健品的時候,一定要小心挑選。

▲ 生長於深山之中的靈芝又稱為「仙草」,有細胞抗氧化功效。

維特健靈「五色靈芝」是少數有臨床數據支持的產品,研究顯示,服用後90分鐘後,細胞抗氧化能力便提升可達140%**,有效對抗自由基,保護細胞健康。這意味著無論你是想提升免疫力、改善疲勞,還是延緩衰老,「五色靈芝」都能提供全面支援,真正做到抗病、抗攰、抗殘、抗衰老。

「五色靈芝」是超過20年銷售No.1^,並獲得最多醫生推薦及信賴*的靈芝品牌,全因其獨特的配方與實證功效:

• 100%天然五類六種靈芝:一次過補益心、肝、脾、肺、腎五臟六腑,全面提升身體機能。

• 本地大學實證:服用後免疫力提升4倍^^,有效預防疾病。

• 臨床實證:90分鐘激活細胞抗氧化可達140%**,幫你抗病、抗攰、抗殘、抗衰老。

今日開始,保養你的細胞:

^根據Nielsen尼爾森2002年9月–2020年8月全港整體靈芝零售調查報告(© 2020 The Nielsen Company 版權所有)及根據IQVIA 2021年11月–2024年10月全港整體靈芝零售調查報告(IQVIA版權所有)

*Oracle Added Value 2012

^^本港大學2004年報告,服用五色靈芝72小時後,白介素提升4倍。

**Data on file; 以相等於3.3克靈芝的原料作測試之結果

