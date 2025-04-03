  • 23°C
香港時間：202543日 (四) 17:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開倉優惠｜尖沙咀馬拉松開倉低至2折　Nike/adidas/New Balance波鞋服飾$50起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

尖沙咀馬拉松開倉低至2折，Nike、adidas、New Balance波鞋服飾$50起。

馬拉松新一輪開倉又開始，即日起至4月7日於尖沙咀海港城展銷集舉行清貨大減價。多款名牌運動服飾﹑波鞋及便服低至2折，部分品牌如NikeadidasConverseNew Balance等精選貨品買2件額外9折，買3件額外75折，而指定T恤、背心、衛衣低至$50起，不妨趁假期出動掃貨。

最新影片推介

TOPick一分鐘
夫妻關係｜生B後性冷感房事不協調　醫生拆解5大因素+解決方法

開倉優惠｜運動名牌開倉低至2折

馬拉松即日起至4月7日於尖沙咀海港城展銷集舉行開倉清貨大減價，大量名牌運動服飾﹑波鞋及便服低至2折，而Nike、adidas、Reebok、Converse、New Balance、Columbia等精選貨品買2件額外9折，買3件額外75折! 

點擊圖片放大
+11
+10

開倉優惠｜$50起Nike/adidas/New Balance

當中馬拉松指定Tee、背心、衛衣低至$50起，Nike、adidas、New Balance、The North Face、ASICS等T恤、背心、長袖則$150起，而馬拉松短褲、長褲、衛衣$250起，卡通牌子$100起，場內亦有童裝選擇。場內亦有部分運動配飾如運動帽、瑜伽磚、戶外露營帳幕、滑雪手套，低至$50起。

點擊圖片放大
+14
+13

 

點擊圖片放大
+12
+11

開倉優惠｜游泳用品低至$50

除此以外，arenaSpeedo游泳服飾及產品買三送一，女裝泳衣、男裝泳褲則$200/件，女/男裝防曬衣則$150/件，男裝防曬褲$120/件，而童裝保暖衣$200/件，泳鏡/鞋/配件低至$50/件。

點擊圖片放大
+12
+11

馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：2025年4月2至7日 

時間：11:00am - 9:00pm ; 4月7日11:00am - 7:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 （尖沙咀站A出口）

資料來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

北上優惠｜搭港鐵即日來回深圳慳$6　4.1起經落馬洲+福田口岸即享優惠
16:48 2025/04/01
北上優惠｜搭港鐵即日來回深圳慳$6　4.1起經落馬洲+福田口岸即享優惠
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日送$50現金券　購物加$1換潔廁得
14:52 2025/04/01
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日送$50現金券　購物加$1換潔廁得
結業潮｜台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業　全港剩2分店即日起推88折優惠
13:07 2025/04/01
結業潮｜台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業　全港剩2分店即日起推88折優惠
靚媽精明眼︱松本清進駐東港城必買$139福袋　貨品價值高達$989【附產品詳情】
19:54 2025/03/31
靚媽精明眼︱松本清進駐東港城必買$139福袋　貨品價值高達$989【附產品詳情】
超市優惠︱直擊百佳限時優惠買4支牙膏送6項贈品價值$190　仲有兩項優惠都超抵買！
14:40 2025/03/31
超市優惠︱直擊百佳限時優惠買4支牙膏送6項贈品價值$190　仲有兩項優惠都超抵買！
中電消費券計劃2025｜中電4月中派$100現金券　2類家庭合資格領取　即睇日期/使用方法/商戶名單
14:25 2025/03/31
中電消費券計劃2025｜中電4月中派$100現金券　2類家庭合資格領取　即睇日期/使用方法/商戶名單
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位
18:39 2025/03/27
CHIIKAWA香港限定店｜CHIIKAWA香港首間官方限定店登陸海港城　逾400款日本直送商品+3大打卡位

你可能感興趣

北上優惠｜搭港鐵即日來回深圳慳$6　4.1起經落馬洲+福田口岸即享優惠
16:48 2025/04/01
北上優惠｜搭港鐵即日來回深圳慳$6　4.1起經落馬洲+福田口岸即享優惠
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日送$50現金券　購物加$1換潔廁得
14:52 2025/04/01
屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日送$50現金券　購物加$1換潔廁得
結業潮｜台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業　全港剩2分店即日起推88折優惠
13:07 2025/04/01
結業潮｜台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業　全港剩2分店即日起推88折優惠
著數優惠 開倉 Adidas Nike 時裝服飾 運動 海港城 尖沙咀

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術