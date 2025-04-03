開倉優惠｜尖沙咀馬拉松開倉低至2折 Nike/adidas/New Balance波鞋服飾$50起
撰文： 精明媽咪
發布時間： 59 分鐘前
馬拉松新一輪開倉又開始，即日起至4月7日於尖沙咀海港城展銷集舉行清貨大減價。多款名牌運動服飾﹑波鞋及便服低至2折，部分品牌如Nike、adidas、Converse、New Balance等精選貨品買2件額外9折，買3件額外75折，而指定T恤、背心、衛衣低至$50起，不妨趁假期出動掃貨。
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開倉優惠｜運動名牌開倉低至2折
馬拉松即日起至4月7日於尖沙咀海港城展銷集舉行開倉清貨大減價，大量名牌運動服飾﹑波鞋及便服低至2折，而Nike、adidas、Reebok、Converse、New Balance、Columbia等精選貨品買2件額外9折，買3件額外75折!
開倉優惠｜$50起Nike/adidas/New Balance
當中馬拉松指定Tee、背心、衛衣低至$50起，Nike、adidas、New Balance、The North Face、ASICS等T恤、背心、長袖則$150起，而馬拉松短褲、長褲、衛衣$250起，卡通牌子$100起，場內亦有童裝選擇。場內亦有部分運動配飾如運動帽、瑜伽磚、戶外露營帳幕、滑雪手套，低至$50起。
開倉優惠｜游泳用品低至$50
除此以外，arena、Speedo游泳服飾及產品買三送一，女裝泳衣、男裝泳褲則$200/件，女/男裝防曬衣則$150/件，男裝防曬褲$120/件，而童裝保暖衣$200/件，泳鏡/鞋/配件低至$50/件。
馬拉松便服及運動名牌開倉
日期：2025年4月2至7日
時間：11:00am - 9:00pm ; 4月7日11:00am - 7:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 （尖沙咀站A出口）
資料來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar
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