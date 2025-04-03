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最經典西毒︱84歲「歐陽鋒」楊澤霖近況曝光　神隱多年外貌令網民感意外

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「西毒歐陽鋒」楊澤霖近況曝光。

【楊澤霖 / 西毒 / 歐陽鋒】在70年代佳視版及80年代TVB版的《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》內，華山五絕之一的西毒歐陽鋒都是由楊澤霖飾演，堪稱最經典的西毒飾演者。

現年84歲楊澤霖早年在澳門生活，因對演戲感感興趣，在1968年考入邵氏公司的南國演員訓練班，同期同學有狄龍、白彪、高雄等。出道初期演電影為主，後來轉戰電視圈，曾效力佳視、麗的、亞視與TVB。

除《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》外，楊澤霖還參演劇集《天蠶變》、《滿清十三皇朝》、《新紮師兄續集》、梁朝偉版《絕代雙驕》、何家勁版《中華英雄》、甄子丹版《精武門》，以及電影《賭神》等，都是當年不少香港人「睇電視撈飯」的人氣作品。

可惜，楊澤霖在2000年代開始淡出演藝圈，一直神隱，觀眾無緣再欣賞他精湛。楊澤霖息影後一直生活低調，有傳他他回歸出生地澳門生活，甚至有指楊澤霖離開影視圈後改在賭場工作。

老頑童｜姜大衛李力持老人院探秦煌　80歲老頑童比以前清減瞓得食得

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最經典西毒︱楊澤霖近照勾集體回憶

日前，楊澤霖朋友將自拍合照放上網，從相片所見，照片應是在澳門的巴士上所拍。從照片所見，楊澤霖外表與以前沒太大變化，而且一臉慈祥、精神飽滿，以84歲來說保養得十分好。

楊澤霖的朋友同時寫道：「有時候老朋友就是講緣分，今天突然不打算開車改為以巴士代步，居然讓我碰見十幾年沒見面的好友楊澤霖！對，就是83版射雕英雄傳裡面的西毒歐陽鋒。老朋友見面相互訴說往事懷緬過去少不了，更重要的是我嘗試極力說服他復出拍電影，畢竟那個年代的歐陽鋒就是唯一，也是楊老師演技的巔峰之作。」

此合照放上網後，即引起網民討論，意外地感到楊澤霖外表較實際年齡年青，而且樣貌十分慈祥，與在影視劇演的反派形象全不同，紛紛留言：「這樣看起來好慈祥」、「楊澤霖老師好多年沒有消息了 看來身體康健 很開心再次看到，祝健康長壽」、「他飾演的奸角都好有氣派。」，「太多經典角色了，歐陽鋒，獨孤無敵，年羹堯，霍都，江別鶴」，甚至有網民寫下《賭神》內對白「畀面咪叫聲南哥」。

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