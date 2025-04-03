  • 25°C
香港時間：202543日 (四) 13:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Switch 2｜Nintendo Switch 2將6月香港上市、售$3,450　官方為防炒家出絕招？

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

任天堂（Nintendo）最新公布更多新一代遊戲主機Nintendo Switch 2的細節，當中包括新機的發售方法、各市場的發售日期以及售價，以及當然也少不了初始遊戲陣容。本網就為各位機迷整理所有資訊，同時亦看看今次任天堂如何打擊炒家。

機迷熱話｜任天堂宣布推出「Nintendo Today！」程式　予用戶掌握最新遊戲資訊

ChatGPT｜「吉卜力風」生成圖再掀熱潮　Sam Altman：ChatGPT單小時新增用戶數已突破百萬大關

Nintendo Switch 2規格：

今次Switch 2屏幕升級，由上一代的6.2"擴大到7.9"，支援1080P﹑120Hz屏幕刷新率﹑HDR。最值得一提的是，今次Switch 2放到Dock連接大屏幕時，可以達到4K畫質。機身厚度則保持與上代一樣，依然是13.9mm。

機身背後內置更大角度的支架。而除了本身底部的USB-C外，今次任天堂也到增設一個USB-C，可以讓用家一邊充電一邊連接配件使用。今次內建了5,220mAh電池，根據遊戲內容，續航力約為2到6.5小時之間，如果充滿電，則需時約3小時；而儲存空間也有所提升，從32GB增加到256GB。

最特別的是，今次Nintendo也為Switch 2推出了一款外接視像相機，Switch 2 本身也內置降噪收音咪，再配合Joy-Con 2上新加入的「C」鍵，就可以啟動「GameChat」功能，按下它用家就能和其他玩家對話或分享遊戲畫面。不過，這項功能未來只提供予訂閱Switch Online的會員使用，但在2026年3月31日前，都可以免費體驗。

而談到Nintendo Switch 2的Joy-Con 2，今次也有不同的設計。Joy-Con 2以磁力連接主機，而負責連接的手掣頂的「SL」「SR」鍵，面積亦會比上代要大，所以如果拆開來用，用家以一隻手掣玩時，亦有更出色的手感。而且用家也可把 Joy-Con當滑鼠使用。

而遊戲相容性方面，Switch 2將可支援原生 Switch 2 遊戲、Nintendo Switch 遊戲 (卡帶版或下載版)以及強化版Switch 2 Edition 遊戲。

香港開售日期及預訂資訊：

  • 香港發售日為2025年6月5日
  • Switch 2淨主機建議售價為$3,450、Switch 2連 MarioKart World遊戲同梱包售價為$3,750
  • Nintendo Switch 2的預購會以購買名額分配活動的形式接受登記。

要登記預購，所持Nintendo Account須滿足以下條件：

  • 「Nintendo Switch Online 的累計加入期間為1年或以上，登記本次活動時亦正處於加入期間」
  • 「帳號內有 Nintendo Switch 軟體的遊玩記錄」
  • 相關詳情Nintendo將於4月10日在 My Nintendo Store另行公布。

首發遊戲名單：

  • Mario Kart World（Switch 2 專屬）

  • Super Mario Party Jamboree（Switch 2 Edition）
  • The Legend of Zelda Breath of the Wild / Tears of the Kingdom（Switch 2 Edition）
  • Kirby and the Forgotten Land《星之卡比 探索發現》（Switch 2 Edition）
  • Metroid Prime 4: Beyond（Switch 2 Edition）
  • Pokemon Legends ZA（Switch 2 Edition）
  • Drag X Drive（Switch 2 專屬）

  • Hyrule Warriors Age of Imprisonment
  • The Duskbloods
  • Kirby Air Riders
  • Donky Kong Bananza

官方如何防炒家？

為了防止有海外玩家炒賣的情況、導致日本當地玩家難以入手的出現，今次任天堂在首波販售，就決定推出「日本語專用版本」與「多國語言對應版本」，在價格與購買方式上做出了明顯區隔，並在針對日本專用版祭出了多重嚴格的購買限制。

今次日本語專用版本Nintendo Switch售價非常親民，只需53,980日圓（約2,800港元），相對香港版本（3,450港元）相差650港元。但當然，此優惠的價格只是提供給長期的忠實日本玩家。

如果想要購買日本語專用版本，玩家申請時必須是日本Nintendo Switch Online會員，且累計加入時間超過一年、Nintendo帳戶的國家/地區設定必須為「日本」、而且就必須要在2025年2月28日前，於Nintendo Switch 主機上的遊戲遊玩時間達到50小時以上，並不包括體驗版與免費遊戲。這方法可見大大排除了短期註冊或、僅為炒機而購買遊戲的用戶。

ETech直擊｜揭開Lenovo ThinkPad大和實驗室秘密　電腦誕生前要盡受折磨？

ETech直擊
ETech直擊｜揭開Lenovo ThinkPad大和實驗室秘密　電腦誕生前要盡受折磨？
電玩手遊 家電 移動裝置 科技產品 遊戲主機 星之卡比 Pokemon 遊戲 Switch 港元

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術