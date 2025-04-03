Switch 2｜Nintendo Switch 2將6月香港上市、售$3,450　官方為防炒家出絕招？

任天堂（Nintendo）最新公布更多新一代遊戲主機Nintendo Switch 2的細節，當中包括新機的發售方法、各市場的發售日期以及售價，以及當然也少不了初始遊戲陣容。本網就為各位機迷整理所有資訊，同時亦看看今次任天堂如何打擊炒家。

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Nintendo Switch 2規格：

今次Switch 2屏幕升級，由上一代的6.2"擴大到7.9"，支援1080P﹑120Hz屏幕刷新率﹑HDR。最值得一提的是，今次Switch 2放到Dock連接大屏幕時，可以達到4K畫質。機身厚度則保持與上代一樣，依然是13.9mm。

機身背後內置更大角度的支架。而除了本身底部的USB-C外，今次任天堂也到增設一個USB-C，可以讓用家一邊充電一邊連接配件使用。今次內建了5,220mAh電池，根據遊戲內容，續航力約為2到6.5小時之間，如果充滿電，則需時約3小時；而儲存空間也有所提升，從32GB增加到256GB。

最特別的是，今次Nintendo也為Switch 2推出了一款外接視像相機，Switch 2 本身也內置降噪收音咪，再配合Joy-Con 2上新加入的「C」鍵，就可以啟動「GameChat」功能，按下它用家就能和其他玩家對話或分享遊戲畫面。不過，這項功能未來只提供予訂閱Switch Online的會員使用，但在2026年3月31日前，都可以免費體驗。

而談到Nintendo Switch 2的Joy-Con 2，今次也有不同的設計。Joy-Con 2以磁力連接主機，而負責連接的手掣頂的「SL」「SR」鍵，面積亦會比上代要大，所以如果拆開來用，用家以一隻手掣玩時，亦有更出色的手感。而且用家也可把 Joy-Con當滑鼠使用。

而遊戲相容性方面，Switch 2將可支援原生 Switch 2 遊戲、Nintendo Switch 遊戲 (卡帶版或下載版)以及強化版Switch 2 Edition 遊戲。

香港開售日期及預訂資訊：

香港發售日為2025年6月5日

Switch 2淨主機建議售價為$3,450、Switch 2連 MarioKart World遊戲同梱包售價為$3,750

Nintendo Switch 2的預購會以購買名額分配活動的形式接受登記。

要登記預購，所持Nintendo Account須滿足以下條件：

「Nintendo Switch Online 的累計加入期間為1年或以上，登記本次活動時亦正處於加入期間」

「帳號內有 Nintendo Switch 軟體的遊玩記錄」

相關詳情Nintendo將於4月10日在 My Nintendo Store另行公布。

首發遊戲名單：

Mario Kart World（Switch 2 專屬）

Super Mario Party Jamboree（Switch 2 Edition）

The Legend of Zelda Breath of the Wild / Tears of the Kingdom（Switch 2 Edition）

Kirby and the Forgotten Land《星之卡比 探索發現》（Switch 2 Edition）

Metroid Prime 4: Beyond（Switch 2 Edition）

Pokemon Legends ZA（Switch 2 Edition）

Drag X Drive（Switch 2 專屬）

Hyrule Warriors Age of Imprisonment

The Duskbloods

Kirby Air Riders

Donky Kong Bananza

官方如何防炒家？

為了防止有海外玩家炒賣的情況、導致日本當地玩家難以入手的出現，今次任天堂在首波販售，就決定推出「日本語專用版本」與「多國語言對應版本」，在價格與購買方式上做出了明顯區隔，並在針對日本專用版祭出了多重嚴格的購買限制。

今次日本語專用版本Nintendo Switch售價非常親民，只需53,980日圓（約2,800港元），相對香港版本（3,450港元）相差650港元。但當然，此優惠的價格只是提供給長期的忠實日本玩家。

如果想要購買日本語專用版本，玩家申請時必須是日本Nintendo Switch Online會員，且累計加入時間超過一年、Nintendo帳戶的國家/地區設定必須為「日本」、而且就必須要在2025年2月28日前，於Nintendo Switch 主機上的遊戲遊玩時間達到50小時以上，並不包括體驗版與免費遊戲。這方法可見大大排除了短期註冊或、僅為炒機而購買遊戲的用戶。

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