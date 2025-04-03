日本鹿兒島地震｜美心妹妹留學福岡未有震感　教遊日港人3招自救1方法尋避難所

▲ 日本鹿兒島發生6級地震，正在福岡留學的美心妹妹表示身處地方未有震感！

【日本地震/美心妹妹/楊鎧凝】日本鹿兒島縣大隅半島近海地區2日晚發生6級地震，震源深度40公里，日本氣象廳指沒有帶來海嘯威脅。去年到福岡留學的「美心妹妹」楊鎧凝，於九州一間寄宿高中讀書，她接受TOPick記者訪問時透露，自己身處的福岡未有震感，不過都教遊日港人3招自救和1個方法尋找避難所！

日本地震2025︱日本氣象廳震度等級

楊鎧凝（Celine）童星出身，3、4歲時憑美心廣告一炮而紅，因而有「美心妹妹」稱號，現年16歲的Celine正於日本福岡留學，由於2日晚10時許鹿兒島發生6級地震，TOPick記者隨即聯絡Celine，問她位於福岡有感受到鹿兒島地震嗎？Celine表示：「我嗰度係九州北面， 距離鹿兒島好遠， 個手機都冇響到， 完全冇震到。」

▲ 日本氣象廳震度等級圖表（網上圖片）

她指出，平日震動1至震動3 ，手機一般都不會響警報，因為地震分開7級，1至3小事，4會感受明顯震動，5、6會再細分5弱、5強、6弱和6強，去到5強以上，東西會跌下來，6的話建築物會有損壞，7是最厲害，就像日本311地震。

Celine還透露日本學校定期都會做地震演習， 擬定避難路線等，她說：「每個地區嘅區役所亦都會做simulation（模擬）， 例如真係發生南海大地震海嘯的水位高度， 然後建議盡快把握時間往安全建築物避難。 」

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由於港人喜歡到日本旅遊，Celine就教大家3招自救方法：

遊客地震自救方法︱1.帶實體地圖

Celine提醒遊日的朋友不要什麼都靠手機， 要帶定hard copy（實體）地圖，可以在機場或酒店索取，如果發生地震，就算原本網絡沒有事， 但大家急於報平安都會令網絡癱瘓， 出到街又人生路不熟， 有地圖容易找到安全的地方暫避。

遊客地震自救方法︱2.記下緊急電話號碼

Celine又叫大家「Cap低」緊急電話號碼和酒店地址之類，有什麼事都可以致電救助。

遊客地震自救方法︱3.帶現金傍身

謹記要帶現金， 因為如果是「311地震」那一次的級別，很多地方會停電 ，根本不會有什麼電子支付可以使用， 沒有現金連水也買不到！

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日本地震2025︱Google map尋找避難所方法

若果不幸旅遊途中遇到地震，就要到臨近的避難位置或避難所，因此Celine建議大家到旅遊景點之前，可以先到Google map查一下就近避難位置，例如公園，高地等。 如果是近海的地方， 通常海嘯30分鐘左右就到， 一定要把握時間往高地或往石屎的建築物的高層避難！

至於如何利用Google map檢視到附近避難位置？Celine表示只要在Google map打「避難場所」， 附近的避難場所和路線就會顯示出來，相當簡易，不過她都再次提醒大家，要事先用手機「cap低」路線， 因為地震完之後，可能有一段時間手機是不能上網，事發後才上網找尋會太遲。

▲ Google map尋找避難所方法。

日本地震2025︱連月來收到不少朋友whatsapp關心現況

Celine自言這幾個月不斷有朋友WhatsApp她關心她的情況，對此她表示：「其實我住嗰區基本上係安全嘅， 因為海嘯嘅simulation都係大約水位10cm，不過有啲感覺係香港特別關心日本， 之前日本確實係發出過南海地震警告， 又話個富士山有機會爆發， 不過個個都係生活如常。 其實日本個個月都會有地震的。 個個都習慣了，日常生活上有多加 警惕及避難意識便ok了。」

日本地震2025︱日本同學當7月5日災難預言是笑話

由於日本預言漫畫《我所看見的未來》裡面預言7月5日會有日本大地震和大海嘯，加上不少玄學家都相繼提及有關地震話題，令港人大為緊張，問到Celine和日本人可有擔心預言成真？Celine坦言日本人與港人想法不同：「 7月5日的預言 ，這個在日本的同學都當做笑話。 因為地震係預測唔到嘅， 通常無端端會嚇大家一跳， 唔會全世界都知道嗰日地震，跟住大家坐定定喺度等㗎嘛。 我哋只係當笑話咁聽嘅啫。」

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美心妹妹︱去年當選學生會會長

最後問到Celine留學的近況，她就報喜：「我舊年12月當選咗學生會會長， 聽講係日本九州第一個外國人能夠做到高校嘅學生會會長。 學生會會長也會定期和其他高校的會長作交流， 最怕是自己的日語程度跟不上 和他們交流， 但有時佢哋都會遷就我用啲淺啲嘅日文， 所以溝通上都係ok嘅。」

她透露在學校要統籌學生問卷、學生新聞等等。雖然 學生會不只她一人，還有副會長和書記， 他們都是日本人， 所以透過學生會，她可以學習到日本人的做事方法， 近日她又忙於考日文和英文TOEIC公開試等等， 7月尾放暑假才會回港休息。

《讀賣新聞》曾為民眾整理「防災必備」的用品清單，列出23項必備用品和地震前需先沒準備的事，大家可作參考。

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另外，TOPick根據東京都政府出版的「東京防災」，學習地震發生時如何應對，還有地震發生後要如何面對，確保自身安全。

▲ 東京都政府出版的「東京防災」（網上圖片）

日本地震2025｜房間自救

遇上地震時，用枕頭和被子保護頭部，避免窗戶玻璃的碎片或電燈碎片傷到，並移動到臺燈或梳妝臺等不會被雜物砸到的位置。地震晃動停止後，穿上厚底拖鞋，打開門，確保避難通道暢通，最好能帶備手電筒等，萬一停電也能於黑暗中移動。

日本地震2025｜購物街自救

若發生地震時身處購物街，要盡量向公園等安全地方移動，並注意不要被墜落物和倒塌的建築物砸到。若無充足時間就逃生到寬敞地方，要進入抗震性較高、樓齡較新的鋼筋水泥建築物。值得注意的是，由於購物街上行人眾多，小心因為恐慌而造成人踩人事故，保持冷靜地逃生。

日本地震2025｜地鐵車站自救

若遇上地震時身處列車月台，要從月台移動至附近的柱子旁，注意不要從月台掉下，以及被掉下物品砸傷。如四周環境發生恐慌無法移動，應蹲下等待直至搖晃停止。身處地鐵站時，人群有機會一擁而上，絕對不要沿月台走到軌道上，要等搖晃停止後依從車站職員指示而行動。

日本地震2025｜電車車廂

當電車在遇上強烈地震時會緊急剎車，要注意人體有可能因慣性而跌倒與他人發生碰撞，發生危險。如坐在座位上，應用手袋、背包等保護頭部。如正在站立，應該壓低身體保護自己安全。如電車的乘客太多，要緊握扶手或吊環，叉開雙腿不讓自己跌倒。地震停止後，亦應依從車站職員指示而行動。

假如身處日本時遇到地震，網絡中斷了，港人在地震發生後又如何與親人聯絡？

日本地震2025｜日本災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」

日本自從311地震以後，考慮到災難發生後，許多民眾要迫切使用網絡聯繫家人或取得救災資訊，但災情往往造成手機基地台信號中斷，導致手機無法連接到網絡的情況。日本政府於是建立災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」，日本更加是全球首個擁有災難用免費網絡服務的國家。

在大規模災難發生後的72小時，身處災區的人只要身處的地方有wifi網絡，於Wi-Fi設定連接SSID「00000JAPAN」，不用任何密碼及認證，即時上網向家人報平安或查詢災區資訊等等。

▲ 日本災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」（網上圖片）

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