  • 25°C
香港時間：202543日 (四) 15:32

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本鹿兒島地震｜美心妹妹留學福岡未有震感　教遊日港人3招自救1方法尋避難所

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日本鹿兒島發生6級地震，正在福岡留學的美心妹妹表示身處地方未有震感！

【日本地震/美心妹妹/楊鎧凝】日本鹿兒島縣大隅半島近海地區2日晚發生6級地震，震源深度40公里，日本氣象廳指沒有帶來海嘯威脅。去年到福岡留學的「美心妹妹」楊鎧凝，於九州一間寄宿高中讀書，她接受TOPick記者訪問時透露，自己身處的福岡未有震感，不過都教遊日港人3招自救1個方法尋找避難所

日本地震2025︱日本氣象廳震度等級

楊鎧凝（Celine）童星出身，3、4歲時憑美心廣告一炮而紅，因而有「美心妹妹」稱號，現年16歲的Celine正於日本福岡留學，由於2日晚10時許鹿兒島發生6級地震，TOPick記者隨即聯絡Celine，問她位於福岡有感受到鹿兒島地震嗎？Celine表示：「我嗰度係九州北面， 距離鹿兒島好遠， 個手機都冇響到， 完全冇震到。」

日本氣象廳震度等級圖表（網上圖片）

她指出，平日震動1至震動3 ，手機一般都不會響警報，因為地震分開7級，1至3小事，4會感受明顯震動，5、6會再細分5弱、5強、6弱和6強，去到5強以上，東西會跌下來，6的話建築物會有損壞，7是最厲害，就像日本311地震。

Celine還透露日本學校定期都會做地震演習， 擬定避難路線等，她說：「每個地區嘅區役所亦都會做simulation（模擬）， 例如真係發生南海大地震海嘯的水位高度， 然後建議盡快把握時間往安全建築物避難。 」

點擊圖片放大
+5
+4

由於港人喜歡到日本旅遊，Celine就教大家3招自救方法

遊客地震自救方法︱1.帶實體地圖

Celine提醒遊日的朋友不要什麼都靠手機， 要帶定hard copy（實體）地圖，可以在機場或酒店索取，如果發生地震，就算原本網絡沒有事， 但大家急於報平安都會令網絡癱瘓， 出到街又人生路不熟， 有地圖容易找到安全的地方暫避。

遊客地震自救方法︱2.記下緊急電話號碼

Celine又叫大家「Cap低」緊急電話號碼和酒店地址之類，有什麼事都可以致電救助。

遊客地震自救方法︱3.帶現金傍身

謹記要帶現金， 因為如果是「311地震」那一次的級別，很多地方會停電 ，根本不會有什麼電子支付可以使用， 沒有現金連水也買不到！

最新影片推介:

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

日本地震2025︱Google map尋找避難所方法

若果不幸旅遊途中遇到地震，就要到臨近的避難位置或避難所，因此Celine建議大家到旅遊景點之前，可以先到Google map查一下就近避難位置，例如公園，高地等。 如果是近海的地方， 通常海嘯30分鐘左右就到， 一定要把握時間往高地或往石屎的建築物的高層避難！

至於如何利用Google map檢視到附近避難位置？Celine表示只要在Google map打「避難場所」， 附近的避難場所和路線就會顯示出來，相當簡易，不過她都再次提醒大家，要事先用手機「cap低」路線， 因為地震完之後，可能有一段時間手機是不能上網，事發後才上網找尋會太遲。

Google map尋找避難所方法。

日本地震2025︱連月來收到不少朋友whatsapp關心現況

Celine自言這幾個月不斷有朋友WhatsApp她關心她的情況，對此她表示：「其實我住嗰區基本上係安全嘅， 因為海嘯嘅simulation都係大約水位10cm，不過有啲感覺係香港特別關心日本， 之前日本確實係發出過南海地震警告， 又話個富士山有機會爆發， 不過個個都係生活如常。 其實日本個個月都會有地震的。 個個都習慣了，日常生活上有多加 警惕及避難意識便ok了。」

日本地震2025︱日本同學當7月5日災難預言是笑話

由於日本預言漫畫《我所看見的未來》裡面預言7月5日會有日本大地震和大海嘯，加上不少玄學家都相繼提及有關地震話題，令港人大為緊張，問到Celine和日本人可有擔心預言成真？Celine坦言日本人與港人想法不同：「 7月5日的預言 ，這個在日本的同學都當做笑話。 因為地震係預測唔到嘅， 通常無端端會嚇大家一跳， 唔會全世界都知道嗰日地震，跟住大家坐定定喺度等㗎嘛。 我哋只係當笑話咁聽嘅啫。」

點擊圖片放大
+5
+4

美心妹妹︱去年當選學生會會長

最後問到Celine留學的近況，她就報喜：「我舊年12月當選咗學生會會長， 聽講係日本九州第一個外國人能夠做到高校嘅學生會會長。 學生會會長也會定期和其他高校的會長作交流， 最怕是自己的日語程度跟不上 和他們交流， 但有時佢哋都會遷就我用啲淺啲嘅日文， 所以溝通上都係ok嘅。」

她透露在學校要統籌學生問卷、學生新聞等等。雖然 學生會不只她一人，還有副會長和書記， 他們都是日本人， 所以透過學生會，她可以學習到日本人的做事方法， 近日她又忙於考日文和英文TOEIC公開試等等， 7月尾放暑假才會回港休息。

延伸閱讀：日本地震2024｜日本發生大地震要點做？　23項必備防災用品此1物最重要

《讀賣新聞》曾為民眾整理「防災必備」的用品清單，列出23項必備用品和地震前需先沒準備的事，大家可作參考。

點擊圖片放大
+22
+21

另外，TOPick根據東京都政府出版的「東京防災」，學習地震發生時如何應對，還有地震發生後要如何面對，確保自身安全。

東京都政府出版的「東京防災」（網上圖片）

日本地震2025｜房間自救

遇上地震時，用枕頭和被子保護頭部，避免窗戶玻璃的碎片或電燈碎片傷到，並移動到臺燈或梳妝臺等不會被雜物砸到的位置。地震晃動停止後，穿上厚底拖鞋，打開門，確保避難通道暢通，最好能帶備手電筒等，萬一停電也能於黑暗中移動。

日本地震2025｜購物街自救

若發生地震時身處購物街，要盡量向公園等安全地方移動，並注意不要被墜落物和倒塌的建築物砸到。若無充足時間就逃生到寬敞地方，要進入抗震性較高、樓齡較新的鋼筋水泥建築物。值得注意的是，由於購物街上行人眾多，小心因為恐慌而造成人踩人事故，保持冷靜地逃生。

日本地震2025｜地鐵車站自救

若遇上地震時身處列車月台，要從月台移動至附近的柱子旁，注意不要從月台掉下，以及被掉下物品砸傷。如四周環境發生恐慌無法移動，應蹲下等待直至搖晃停止。身處地鐵站時，人群有機會一擁而上，絕對不要沿月台走到軌道上，要等搖晃停止後依從車站職員指示而行動。

日本地震2025｜電車車廂

當電車在遇上強烈地震時會緊急剎車，要注意人體有可能因慣性而跌倒與他人發生碰撞，發生危險。如坐在座位上，應用手袋、背包等保護頭部。如正在站立，應該壓低身體保護自己安全。如電車的乘客太多，要緊握扶手或吊環，叉開雙腿不讓自己跌倒。地震停止後，亦應依從車站職員指示而行動。

假如身處日本時遇到地震，網絡中斷了，港人在地震發生後又如何與親人聯絡？

日本地震2025｜日本災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」

日本自從311地震以後，考慮到災難發生後，許多民眾要迫切使用網絡聯繫家人或取得救災資訊，但災情往往造成手機基地台信號中斷，導致手機無法連接到網絡的情況。日本政府於是建立災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」，日本更加是全球首個擁有災難用免費網絡服務的國家。

在大規模災難發生後的72小時，身處災區的人只要身處的地方有wifi網絡，於Wi-Fi設定連接SSID「00000JAPAN」，不用任何密碼及認證，即時上網向家人報平安或查詢災區資訊等等。

日本災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」（網上圖片）

相關內容:

海外留學︱「美心妹妹」留學日本報喜擔任校內重要職務　分享1招速學日文心得

七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

地震 災難 鹿兒島

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術