工人姐姐｜張名雅工人「賴床」反加薪解決　江若琳揭外傭虐待愛貓：見她一巴星落去

▲ 星級媽咪張名雅跟江若琳分享聘請姐姐之經歷。

【張名雅/江若琳/工人姐姐】不少星級父母都聘請外傭照顧子女或處理家務，因此「聘請姐姐」的話題引起星爸媽的共鳴。早前，江若琳與張名雅兩位星媽在網上節目《女生主場 Ladies First》分享她們聘請傭人的不快經歷。

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育有兩名兒子的2012年港姐冠軍張名雅（Carat）曾聘請兩名外傭，她憶述首位外傭愛黑面，甚至反過來對她不客氣。

張名雅在節目中回憶道：「我並非刻意責備她，例如她忘記熄火，我提醒她後，她就黑我面。但我算了，因為她照顧兒子和打理家務都不錯。」江若琳表示無法接受外傭態度差：「這是我的底線，你可以工作不叻，但態度不能差。」

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工人姐姐問題｜張名雅叫工人起床？

其後，Carat增聘一名外傭，並安排舊傭人「教新人」，然而，舊傭人卻不時對新人「打毒針」。Carat表示：「因為兒子早上6點半要起身趕校巴，但她說新傭人不起床，7點也不願起來，叫了很多次都沒反應。」結果，Carat親自叫新外傭起床，她說：「到現在我都敲門叫她起身。」

後來，Carat以一招解決問題：「我加了她的人工。」江若琳等一眾媽媽直呼這是「做壞規矩」。Carat解釋道：「我跟她說，每件事如果做不好，我就扣錢。之後她再也沒錯過校巴，之前因為錯過校巴，我還得起身親自載兒子去赤柱上學，某時我又要工作，甚至試過車子無油。」

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工人姐姐問題｜外傭深夜「推油」按摩

最終，Carat選擇解僱舊外傭，留下那位「不願起床」的外傭，她解釋留下對方只因覺得她純品，但笑言：「不過叫她做事時，她表面應承，轉頭就當耳邊風。」

事緣某次深夜，Carat發現工人房未關燈，舊外傭半裸躺在床上，而新外傭手持疑似按摩油。她說：「我真的不知道她們在做甚麼？我叫她們快下來啦，舊姐姐完全不理會我，甚至卑視我，覺得我阻礙她。」最終，新外傭聽從Carat的話下床，她說：「我問她們在做甚麼？她說『無呀！無呀』，舊姐姐依然不穿衣下床。」之後她發現舊外傭吩咐新外傭幫她按摩，擺明欺負對方。

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工人姐姐問題｜江若琳遇外傭虐待貓咪

另一星媽江若琳曾聘請外傭負責照顧貓兒及家務，她表示，自從該外傭來到家，她的愛貓不時生病，曾花費數萬元看醫生，醫生診斷愛貓患有胰臟炎及絕症。她說：「自從該名姐姐來了，兩隻貓都吃不完貓糧，其中一隻貓經常在我床上大小二便，因為牠不敢走出客廳，牠應該很怕這位姐姐，不知她對貓做了甚麼。」

某次餵貓時，江若琳嚇然驚揭外傭一巴打落貓，她說：「想像到我不在家時，她會怎樣對我的貓？加上貓如果有胰臟炎，應該是受壓力所致。」

原本她想解僱該外傭，但對方告知她兒子失蹤打算回鄉。江若琳說：「不知為何我覺得她好慘，好想幫助她。」最終，江若琳夫婦借錢幫助該外傭渡過難關。

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