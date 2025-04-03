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復仇反擊戰︱金像影帝雷米馬利克時隔6年再擔正電影　與導演及眾演員出席紐約全球首映

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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金像影帝雷米馬利克與眾星亮相在紐約林肯中心的全球首映禮。

【復仇反擊戰 / 雷米馬利克 / 金像影帝 / 全球首映】時隔6年，金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）再度擔正，主演新片《復仇反擊戰》（The Amateur），飾演一個手無開槍之力的愛妻號科技奇才，為報喪妻之仇，以超乎想像的極智手段，全球狩獵恐怖份子。

《復仇反擊戰》由暢銷小說改編，雷米馬利克演IQ高達170以上的美國中情局CIA解密專員查理，為摯愛報仇不惜當上業餘殺手親自對付國際恐怖份子，以超強大腦加上頂尖科技作為終極武器，出其不意闖遍全球追殺罪魁禍首，實行極智追兇。

近日，雷米馬利克、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Rachel Brosnahan、Caitríona Balfe、Holt McCallany及 Adrian Martinez與導演James Hawes一同亮相於舉行在紐約林肯中心的全球首映禮。

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復仇反擊戰︱雷米馬利克的實力派演繹路

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)技驚四座，但其實他早於封帝之前，已有不少佳作引人入勝，是影壇中的實力派。

雷米馬利克於美國出生，但擁有埃及血統與獨特輪廓的他，在入行時已擔任起相關角色，例如於大作《翻生侏羅館》（Night at the Museum）系列中飾演埃及法老，就讓他嶄露頭角。

其後他參演戰爭神劇《太平洋戰爭》(The Pacific)、電影《極速快感》（Need for Speed）等，雖是擔任配角，但已憑出眾演技令人留下深刻印象。

令雷米馬利克成名的作品是口碑強勁、被譽為科技題材神劇的《黑客軍團》（Mr. Robot) 。劇集充滿懸疑神秘感，題材新鮮，當中雷米馬利克扮演擁有反社會人格的天才黑客 Elliot Alderson，令他贏得艾美獎視帝。

在《黑客軍團》的成功後，雷米馬利克已躍升為主角，並於電影《佢病上腦》(Buster's Mal Heart)、《惡魔島》(Papillon)中，展現出可正可邪的多變可塑性。

他的代表作是 2018 年的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody) ，戲中他扮演傳奇樂隊 Queen 主音歌手 Freddie Mercury，技驚四座的演繹，讓他奪得奧斯卡影帝獎座。

他單單於試鏡已用上6小時，亦花了無數時間，鑽研角色的神態、台風，最終神同步片末「Live Aid」音樂會表演，令觀眾拍手叫絕。

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