濫用公屋︱網民晒舉報濫用公屋篤灰信　讚政府做得好預告收到獎金會通傳

▲ 網民晒出舉報濫用公屋獎的信件。

【濫用公屋/舉報濫用公屋/舉報濫用公屋獎】《施政報告2024》中提及，香港房屋委員會（房委會）將於2025年1月15日推出「善用公屋資源獎勵計劃」，凡提供濫用公屋的個案，成功人市將會獲得3000元獎勵及頒發感謝狀，有網民就將「舉報濫用公屋獎」的信件上載到網上，更預告表示收到獎金會通知大家！

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樓主在香港公營房屋討論區(FB版)上載房署發出的信件，信件中寫道「本署已於2025年4月1日對你濫用公屋之舉報紀錄在案。若閣下的舉報能成功向濫用公屋單位的租戶發出『遷出通知書』，你將會被通知領取獎金及感謝狀。」

舉報濫用公屋︱樓主:收到獎金再同大家講

樓主又留言「政府非常好，我會企出嚟做二五仔，收到獎金再同大家講。」樓主的留言引起網民激烈留言，有讚都有彈，有人讚他「如濫用，真係要舉報。」、「支持」，有人就話「做二五仔冇好下場」、「唉，房署出錢，你出命」、「如果發生傷人及命案房署有冇責任」。

房委會近年持續加強打擊濫用公屋資源的情況。自今屆政府上任以來，署方已合共收回超過7,000個被濫用和違反租約條款的單位，超過一個大型屋邨單位數量。而根據統計，2024年共查出12,407宗濫用公屋個案，因違反租約條款或房屋政策而發出的「遷出通知書」共6,832份。

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舉報濫用公屋︱濫用公屋最高罰50萬元及監禁一年

房屋局擬修訂《房屋條例》加強打擊濫用公屋，最高罰款50萬元及監禁1年。另外亦計劃修例提高房屋署人員執法能力，包括入屋調查時住所內人士必須出示身份證明文件等，從而更有效進行調查和起訴工作。如果拒絕提供相關資料，即屬違法，可處罰款1萬元及監禁6個月。

香港房屋委員會於2025年1月15日推出了「舉報濫用公屋獎」計劃，旨在打擊濫用公屋的行為。成功舉報者可獲得最高港幣3,000元的獎金及感謝狀。

舉報濫用公屋︱舉報方式：

透過填寫「舉報濫用公屋郵柬」或「舉報濫用公屋表格」，並郵寄至房屋署。 亦可在網上填寫和遞交「舉報濫用公屋網上表格」。 或致電房屋委員會熱線 2712 2712。

舉報濫用公屋︱舉報事項包括但不限於：

丟空單位或非經常居住於單位內。

分租或轉租單位。

將單位用作非住宅用途（如營商）。

虛報入息、資產或其他資料。

參與者需年滿16歲，並以實名舉報，房委會會對舉報人資料嚴格保密

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