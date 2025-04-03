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胡杏兒老公｜李乘德夜店「擁抱」後未獲胡杏兒原諒？　孻仔4歲生日照1細節露玄機

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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胡杏兒與老公李乘德育有三子，相信夫妻關係不會這麼易被撃倒！

【胡杏兒/李乘德/夫妻關係】胡杏兒與老公李乘德（Philip）婚後育有3子，而且表現恩愛，不時在社交平台晒全家福；不過Philip上月在52歲生日前夕，竟被拍到撇低老婆在夜店開狂歡派對，與多名美女攬錫，事發後一日，他即在社交平台補鑊，發文自稱「擁抱者」，不過杏兒至今未有表態，連日前細仔生日，Philip分享的照片亦不見杏兒蹤影，因此引起揣測！

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胡杏兒老公｜老公在派對攬錫美女後  胡杏兒沒有再Po家庭照

45歲的胡杏兒與Philip在2015年結婚，並4年抱3誕下3名兒子，大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），並經常分享家庭照，感覺溫馨幸福。不過上月Philip被爆出生日前夕在夜店開狂歡派對攬錫美女後，兩公婆再沒有在社交網分享全家福，雖然Philip在新聞爆出後，已作出解釋：「任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者。」但事隔兩星期，杏兒依舊沒有表態。

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胡杏兒老公｜細仔4歲生日會未見夫婦身影

除了不作表態，杏兒近來的帖文亦只以工作照為主，最新帖文就是出席手錶活動，不過最反常的是，過往只要有家庭成員生日、一家出遊或過時過節，兩夫婦都會各自分享全家福。惟日前細仔Liam 4歲生日，見到Liam雖在快餐店舉辦主題生日會，身穿可愛有趣的服裝，但Philip事後只上載Liam的獨照，限時動態亦只有3個兒子的照片，不見全家福或夫婦合照。

Philip在Liam的照片下留言：「祝我們無比搞笑、總是厚臉皮、活力充沛、慷慨的Liam 4歲生日快樂。願你一年健康、愛、學業進步（還有你最愛的麥當勞，但要適量） 」。雖然同時標籤杏兒，但杏兒沒有留言，更沒有上載有關照片。

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胡杏兒一家｜去年1家5口為細仔開生日會

對比去年Liam 3歲生日，他們同樣為Liam舉辦主題生日派對，當日三名兒子穿上蜘蛛俠服飾，一家五口齊齊整整影合照，事後兩人還分享多張全家福和生日會現場的照片，但今年生日會卻未見兩公婆身影，因此被認為有點不尋常。

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