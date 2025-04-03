高膽固醇｜39歲男膽固醇超標無須吃藥　靠5招1個月指數全減半　醫曝1關鍵因素

【血脂／膽固醇／超標】近年有統計指出，逾5成港人有膽固醇高的問題，而膽固醇高與先天遺傳有莫大關係。台灣有醫生指出，膽固醇高有7成與遺傳有關，其餘3成與後天飲食或生活習慣相關。而降膽固醇未必一定要靠食藥，遵從以下5招經真人實證同樣見效！

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台灣心臟內科醫生陳冠任近日在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享個案，一名39歲旅居於美國的男子在台灣進行身體檢查時，發現血脂嚴重超標：總膽固醇高達272mg/dl（正常值應低於200）、三酸甘油酯205mg/dl（正常範圍25-150）、低密度脂蛋白膽固醇187mg/dl（正常值應低於130），各項指標均已達到需要服藥的水平。

高膽固醇｜5招降膽固醇

該男子下定決心改變生活習慣，陳冠任建議他從生活和飲食著手調整。男子開始每日堅持慢跑和打乒乓球；幾乎完全戒除豬肉、牛肉等紅肉，轉為增加魚肉和魚湯的攝取，他特別推薦在魚湯中加入洋葱熬煮。同時，他大量進食洋葱和木耳，調整飲食習慣；晚餐減量或是盡量不吃，早午餐只吃6、7分飽。

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一個月後，男子覆診已發現血脂指標已顯著改善：

各膽固醇指數 正常值（mg/dl） 1個月前（mg/dl） 1個月後（mg/dl） 總膽固醇 低於200 272 161 三酸甘油酯 約25-150 205 55 低密度脂蛋白膽固醇 低於130 187 90

陳冠任指出，恆常運動是降低膽固醇的關鍵因素。他指，很多人都知道要吃得健康，但忽略做運動的重要性。他建議，患有高膽固醇的患者平日應多進食白肉和十字花科蔬菜，如生菜、椰菜、西蘭花等。在食用油方面，建議使用橄欖油、芥花籽油等植物性油，勿用椰子油，因椰子油含有較多飽和脂肪酸，容易凝固，對心血管健康不利。

陳冠任強調，事實證明通過調整飲食和堅持運動，確實能在短時間內顯著改善膽固醇水平。對於輕度血脂指數異常的人士，生活習慣的改變往往比藥物治療效果更持久。

膽固醇｜3類食物導致壞膽固醇上升

台灣心臟內科醫生洪惠風在節目《小宇宙大爆發》上分享，若經常進食以下3類食物，容易導致壞膽固醇水平上升：

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他提醒，若想知道食物是否對膽固醇有影響，可以先檢查現有壞膽固醇數值，再堅持將常吃的食物吃用1至3個月，而過程中原有的飲食習慣和運動量維持不變，就能知道該食物是否對膽固醇產生影響。

膽固醇｜逾5成港人膽固醇高

實際上，膽固醇問題在本港亦頗為普遍。香港政府在2023年發布《2020-2022年度人口健康調查報告書（第二部）》，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果發現，本港15至84歲人士中，血膽固醇過高或高膽固醇血症的人口佔51.9%，其中包括36.2%進行化驗前，不知道自己總膽固醇偏高，有15.7%則是自述經醫生診斷患有血膽固醇過高。

膽固醇｜11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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