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食用安全｜體重變輕以為減肥成功　女子腹痛驚見「20cm蛔蟲」全因愛吃1類蔬菜惹禍

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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【蔬菜／蛔蟲／蟲卵／寄生蟲】體重急降要注意！一名69歲女子近日因腹脹、體重逐漸減輕，到醫院求診。經醫生檢查後，發現其大腸內有兩條蛔蟲，長度約20公分，診斷為罕見的蛔蟲感染，令醫生大感驚訝。經詢問得知，患者感染蛔蟲與平日常吃「1類蔬菜」有關，可能因此使蟲卵有機會進入體內。

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大林慈濟肝膽腸胃內科醫生曾勗桓表示，這名69歲女子求診時表示腹脹和體重逐漸減輕，原本安排了胃鏡和超聲波檢查，但未發現異常。後來透過大腸鏡檢查，在乙狀結腸發現了兩條白色蠕蟲，並將其取出送至病理科檢驗，結果顯示竟是長約20公分左右的蛔蟲。

食用安全｜蛔蟲主要寄生在人類及豬隻 可發生交叉感染

曾勗桓指出，通常腸道常見的寄生蟲包括原蟲和蠕蟲感染。經了解後得知患者家中是養豬戶，而目前較常見的蛔蟲主要寄生在人類及豬隻身上，可發生交叉感染。患者家中飼養的豬可能已感染蛔蟲，再加上平時會用豬糞做有機堆肥種菜，且又愛吃生菜，因此讓蟲卵有機會進入體內。

長約20公分左右的蛔蟲。（來源：大林慈濟醫院）

曾勗桓表示，蛔蟲感染主要是透過食入蟲卵，進入腸道後卵孵化為幼蟲，幼蟲會穿過腸道進入肺部，並在此寄居一段時間。此時部分患者可能會出現肺部症狀，如咳嗽、發燒、喘息及血痰等。患者若咳出含有幼蟲的痰後，再吞回腸胃道，逐漸長為成蟲，進而引發腹脹、腹痛、營養吸收不良、體重下降等症狀，如此不斷循環。

食用安全｜生食生菜時必須注意清潔

曾勗桓透露，該名患者接受治療後已康復。治療蛔蟲可分為一次性投藥或3天口服的短療程，治療後需在一至三個月內進行第二次治療，以殺死後續孵化的幼蟲。曾勗桓提醒，為了預防蛔蟲感染，應注意手部清潔，若生菜使用有機堆肥，則存在污染的風險，生食生菜時必須注意清潔。

食用安全｜4招預防感染寄生蟲

本港腸胃肝臟專科醫生張世華接受本報訪問曾經指出，徹底煮熟食物才是預防寄生蟲的最有效方法，以下有4個貼士：

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食用安全｜感染寄生蟲6大高危食物

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資料來源：大林慈濟醫院

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