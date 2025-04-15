名人減肥丨為支持丈夫健身教練工作　「億萬駙馬」伍富橋老婆激減30磅笑言全靠3招

【億萬駙馬／伍富橋／梁兆楹】伍富橋（Alvin）與太太梁兆楹（Shirley）於2022年結婚，由於太太娘家一直有傳資產雄厚，身家以億計算，因此伍富橋婚後又被外界冠稱「億萬駙馬」。護夫心切的Shirley曾更因此與網民網上爆罵戰，而為撐夫健身事業，她近日更分享激減30磅的照片，整個人瘦了一圈。

最新影片:

日前，伍富橋（Alvin）與太太Shirley一同出席HOY TV新節目《他鄉的煮人》的首映宴，席間被傳媒問起新動向。伍富橋則透露已與TVB完約，未來不再是「親生仔」，只會為TVB的基本合約藝人。他亦呼籲外界如有任何工作介紹，歡迎聯絡他本人或老婆Shirley。

當日同行的Shirley被人發現瘦了一圈，她亦大方回應到瘦了30磅，並回應是為了支持老公的健身事業。

唔想拖垮佢健身教練嘅工作。距離我最脹應該瘦咗30磅。

至於減肥方法，她則大方分享:

食少啲，比佢激多啲。得閒就做吓運動。

不過，身旁的伍富橋卻似乎非常心痛老婆減肥，更表示不希望老婆再瘦下去。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

為撐夫深夜發長文霸氣反擊網民

由於男女雙方家底懸殊，伍富橋（Alvin）經常被網民取笑「食軟飯」，護夫心切的Shirley過去便曾在IG限時動態以黑底白字反擊！

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

老婆家底實力雄厚

據了解，富家千金Shirley來頭不少，她曾就讀Lancaster以及UCL兩間大學，擁碩士學位，而Shirley的父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，家庭背景實力雄厚。伍富橋與老婆亦不時在個人社交平台分享生活點滴，亦因此令豪宅曝光。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5