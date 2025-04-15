  • 32°C
香港時間：2025415日 (二) 15:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名人減肥丨為支持丈夫健身教練工作　「億萬駙馬」伍富橋老婆激減30磅笑言全靠3招

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【億萬駙馬／伍富橋／梁兆楹】伍富橋（Alvin）與太太梁兆楹（Shirley）於2022年結婚，由於太太娘家一直有傳資產雄厚，身家以億計算，因此伍富橋婚後又被外界冠稱「億萬駙馬」。護夫心切的Shirley曾更因此與網民網上爆罵戰，而為撐夫健身事業，她近日更分享激減30磅的照片，整個人瘦了一圈。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽強化臀肌

日前，伍富橋（Alvin）與太太Shirley一同出席HOY TV新節目《他鄉的煮人》的首映宴，席間被傳媒問起新動向。伍富橋則透露已與TVB完約，未來不再是「親生仔」，只會為TVB的基本合約藝人。他亦呼籲外界如有任何工作介紹，歡迎聯絡他本人或老婆Shirley。

當日同行的Shirley被人發現瘦了一圈，她亦大方回應到瘦了30磅，並回應是為了支持老公的健身事業。

唔想拖垮佢健身教練嘅工作。距離我最脹應該瘦咗30磅。

至於減肥方法，她則大方分享:

食少啲，比佢激多啲。得閒就做吓運動。

不過，身旁的伍富橋卻似乎非常心痛老婆減肥，更表示不希望老婆再瘦下去。

點擊圖片放大
+6
+5

為撐夫深夜發長文霸氣反擊網民

由於男女雙方家底懸殊，伍富橋（Alvin）經常被網民取笑「食軟飯」，護夫心切的Shirley過去便曾在IG限時動態以黑底白字反擊！

點擊圖片放大
+9
+8

老婆家底實力雄厚

據了解，富家千金Shirley來頭不少，她曾就讀Lancaster以及UCL兩間大學，擁碩士學位，而Shirley的父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，家庭背景實力雄厚。伍富橋與老婆亦不時在個人社交平台分享生活點滴，亦因此令豪宅曝光。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
13:08 2025/03/14
名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
16:30 2025/03/28
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
10:31 2025/03/31
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了

你可能感興趣

名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
13:08 2025/03/14
名人減肥｜53歲韓紅激減44磅近況曝光　曾公開極端減肥辛酸史：再不減了！
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
16:30 2025/03/28
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
10:31 2025/03/31
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
健康問題 減肥 伍富橋 健身

最高瀏覽

七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律