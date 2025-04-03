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文娛藝術｜紙要耆積藝術展覽　化廢為寶改善「紙皮婆婆」生活

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撰文： 李越樺

發布時間： 2 小時前

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香港信義會社會服務部及香港屯門青年使命團，聯同本地藝術家高哼，以別具意義的藝術作品推動社會關注及捐款支持「紙皮婆婆」。

本港有接近100萬人生活於貧困中，尤其年老的婦女更處於弱勢。她們許多靠回收廢紙等資源維生，成為「紙皮婆婆」，每月只有約700港元的微薄收入，而且缺乏保險、勞動保障和社會認同。

《So.call Mobility》每個紙皮枕頭$500。

香港信義會與屯門青年使命團協助推動的「紙要耆積 藝術展覽」，展出由藝術家高哼所創作、極具意義及象徵性的作品，將由「紙皮婆婆」收集所得的紙皮及廢紙轉化為發人深省的藝術作品，藉以批判社會的不平等和浪費現象。
主辦機構先直接向合作的「紙皮婆婆」收購紙皮，確保她們辛勤工作的努力，可以獲得應有的回報；並將收集所得的紙皮交予藝術家高哼，以其別具社會意識的創作方式，為廢棄的材料注入新生命。透過他的創意視野，廢棄的紙皮被轉化為 25 件極具感染力的藝術作品，挑戰人們對價值、浪費和不平等現象的認知。其後會將出售藝術品所得的收益，部分用於支援「紙皮婆婆」之用，包括提供食物及所需保障，以實際行動改善「紙皮婆婆」的生活。

計劃直接向合作的「紙皮婆婆」收購紙皮。

部分出售作品包括：
《I’m a Collector》 售價$30,000
在藝術月期間，焦點往往集中在藝博會中獨特的藝術藏品。這件作品則將公眾的注意力轉向香港的「紙皮婆婆」。她們收集紙皮和鋁罐，然後轉售，僅僅為了勉強糊口，與藝術月的光彩一面造成強烈對比。

硬幣系列：《Spare Change》 售價$10,400
《Spare Change》是系列中首枚反映香港紙皮婆婆生活的硬幣。作品靈感來自當時紙皮的平均售價為每公斤港幣0.7元。硬幣以紙皮、A4紙和報紙等婆婆們常收集並轉售的材料製作而成。

《Shelter》 售價$24,000
《Shelter》以織布鳥的巢穴為靈感，探索「家」的概念。作品中的鳥巢是由紙皮婆婆常用來捆紮和固定紙皮的塑膠帶製成。14件《Shelter》雕塑，象徵政府認可、可供無家可歸者使用的臨時庇護所數量。這些作品既是對現有空間的反思，也呼籲公眾正視香港日益嚴峻的住房危機。

日期：4月7日 (星期一)
時間：12nn-9pm
地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠一樓中庭

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