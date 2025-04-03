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免費派雪條｜牛奶公司一連2周末港九免費派紅豆奶條　紅豆量增20%！即睇派發時間地點

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

牛奶公司一連2周末港九免費派濃豆樂紅豆奶條。

【免費派紅豆雪條】牛奶公司為慶祝全新濃豆樂紅豆奶條面世，宣布一連兩個週末、週日於港九街頭舉行快閃，免費派發濃豆樂紅豆奶條。作為紅豆控的您，快與三五知己記下時間去攞返支啦！

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為慶祝全新濃豆樂紅豆奶條面世，雀巢牛奶宣布，將於週六起一連兩個週六、週日（即5、6、12及13日）在港九街頭舉行快閃，免費派發全新產品。只需關注及追蹤雀巢®雪糕社交平台，即可換領一支濃豆樂紅豆奶條！

雀巢牛奶早前公布推出全新力作——「濃豆樂紅豆奶條」，即日起於各大超市、便利店登場！這次全新面世的濃豆樂紅豆奶條讓紅豆大放異彩，發揮食材最引人入勝的原始風味。升級配方經過兩年精心研發，由原材料篩選、製作工序到配方調整，經過無數次改良，終於得出符合香港人口味的升級配方。

點擊圖片放大

當中採用精選飽滿渾圓的5mm原粒大紅豆製作，同時紅豆量全面增加20%。經過3,000次攪拌及高溫熬煮，成就軟綿細膩的特濃紅豆蓉。只需一口咬下濃豆樂紅豆奶條，冰涼入心，紅豆的香氣與細緻的口感交織，流沙質感中夾雜分明顆粒，這份純粹滋味將征服大家的味蕾，成為各紅豆控的新寵兒。

雀巢®牛奶公司濃豆樂紅豆奶條街頭快閃詳情

地點日期時間
銅鑼灣百德新街2025年4月5日（星期六）下午2時至6時
旺角西洋菜南街2025年4月6日（星期日）下午2時至6時
啟德晴朗商場2025年4月12日（星期六）下午2時至6時
樂富廣場2025年4月13日（星期日）下午2時至6時

延伸閱讀：新產品丨雀巢牛奶公司全新「濃」豆樂紅豆奶條豆量增20%　每條只售呢個價錢！

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