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保濕面霜推薦2025︱《LDK》比拼52款保濕霜推薦15款A級滋潤力強不黏膩　最平$29媲美專櫃貴婦面霜

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《LDK》比拼52款保濕霜推薦15款A級滋潤力強不黏膩　最平$29媲美專櫃貴婦面霜

【保濕面霜／保濕霜推介／平價面霜／專櫃面霜／LDK】美肌關鍵在於保濕！日本家品雜誌《LDK the Beauty》對市面上52款平價及專櫃品牌的人氣保濕霜進行比較測試，推薦15款A級產品，有效防止皮膚乾燥造成的粗糙、衰老問題。

最新影片：

《LDK》指出，日常生活中有許多因素會加速皮膚出現乾燥，譬如冷氣、紫外線等，因此需要使用保濕霜為皮膚補水鎖水。《LDK》從亞馬遜、樂天、雅虎等網店，及商場、藥妝店購入52款人氣保濕霜，包括最新推出市場的熱賣品項、現正流行的韓國護膚品，甚至昂貴的專櫃面霜。

52款樣本被分為「3000日元以下」平價款、「5000日元以下」小資款、「5000日元以上」專櫃款，從中尋找可以保護皮膚免於極度乾燥的產品推薦。

選擇重點：皮膚護理類型

《LDK》指出，保濕霜中不僅含有保持皮膚濕潤的油脂（凡士林、角鯊烷、乳木果油等），還含有為皮膚提供水分的保濕成分（玻尿酸、膠原蛋白、神經醯胺等）。有些保濕霜除了保濕能力，其成分也是加分項，例如含有甘草酸二鉀和尿囊素等活性成分，能有效預防痤瘡；含有維他命C衍生物熊果素、洋甘菊ET等有效美白成分的藥用美白霜，則有望預防因曬傷引起的老年斑和雀斑。

至於敏感肌膚，務必請使用經過斑貼測試、過敏測試、刺痛測試、「無酒精」配方等，被驗證為「低過敏性」的溫和保濕霜。

最後，根據使用感喜好，選擇保濕霜質地，包括濃稠的乳霜和輕盈的凝膠類型。而《LDK》會推薦有滋潤效果同時沒有黏稠感的保濕霜。

測試項目

1. 保濕力

2. 成分

3. 可用性（使用感）

15款A級保濕霜推薦

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（第1名）

BIO HEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Cream 50mL

（第2名）

MEDIHEAL MILK BRIGHTENING CREAM 50mL

MOISTAGE 提拉精華霜（高保濕）100g

DRIP TUNE 發酵霜 50g

VITAON Cheerful Cream Premium 50g

ASTALIFT 淨白高級乳霜

Estee Lauder雅詩蘭黛 Aqua Charge 藥用乳霜 50mL

（第8名）

Dr. Jart Vital Hydra Solution 水潤霜 50mL

ORBIS U Dot Cream Moisturizer 50g

F ORGANICS 深層保濕霜 40g

（第11名）

DERMAAId 三重活性霜 50g

LAKOLE 保濕霜 50g

肌研極潤 高級透明質酸乳霜 50g

DERMAFIRM R4 Soothing Repair Toning Cream 50mL

HERA HYDRO REFLECTING MICRO CREAM 50mL

其餘B級保濕霜名單：

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同場加映：《LDK》9款保濕精華

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同場加映：消委會14款安全無毒面膜

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