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新光黃埔｜正式宣布新光將於黃埔重開　李居明有信心發展成文化地標

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撰文： 王月明

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

正式宣布新光將在黃埔重開，李居明有信心發展成文化地標。

【新光戲院 / 新光黃埔 / 嘉禾黃埔 / 戲院 / 李居明】北角新光戲院在3月3日結業，最新有消息傳出，主席李居明已成功租賃黃埔天地近5萬呎戲院用地，打造「新光黃埔」電影娛樂文化新地標。

新光戲院｜傳落戶黃埔嘉禾戲院現址　佔地5萬平方呎暑假開幕

新光戲院｜場地落戶黃埔天地　佔地5萬呎

「新光黃埔」將承接嘉禾黃埔發展成新的文化堡壘，支持香港的本土文化經濟，並希望能夠讓新光精神更適切地融入到現代生活與社區當中，吸引更多人參與文化的傳承。

在多方考慮後，第一步計劃已成功落實。並將於開幕時公布一系列活化電影及表現文化的部署，揚言為香港本土娛樂文化打強心針，開展延續新光這個品牌的具體計劃。

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新光黃埔｜李居明看好黃埔區

現時嘉禾黃埔共有4間極具水平的戲院，各有300座位，4院聯演可提供1,200個座位，為九龍區電影龍頭戲院之一，待具體計劃落實後將改動成更合適的表演場地。

李居明表示看好黃埔區人傑地靈，風水極佳，為九運具發展潛力的文化地標，故決定將新光文化精神在此區延續。

新光戲院｜明日熄燈謝幕　VR技術重現昔日光景

新光戲院結業上演最後劇目 李居明忍淚告別觀眾

新光戲院｜11時散場謝幕半夜熄燈　李居明、薛家燕、龍貫天與戲迷道別

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