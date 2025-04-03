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DSE2025︱DSE2025英文卷分析名師點評卷一及卷二　閱讀卷Part A難度比以往高

升學教育

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

DSE2025英文科今日開考。

【DSE2025/DSE英文卷/DSE英文寫作/DSE英文閱讀/DSEReading/DSEWriting】中學文憑試（DSE）英文科卷一閱讀（Reading）及卷二寫作(Writing)今天（3日）開考，TOPick邀請補習名師思源教育英文導師及創辦人Spencer Lam分析兩份試卷內容，他認為閱讀（Reading） Part A的難度比以往高，需要考生進一步思考，而Part B2難度明顯比近年簡單不少，Spencer Lam分析如下:

DSE2025︱DSE 英文 2025 卷一閱讀方面

Part A: Pop Culture

Part B2: Teenagers and Workplace (Quiet Quitting)

DSE2025︱閱讀（Reading）：

Spencer相信只要考生有留意這幾年的時事新聞，應該不難應對。Spencer 認為今年 Part A 的難度比以往高。雖然題型與過往相似，但題目的提問方式需要考生進一步思考，並從文章中準確選取適當的句子作答。此外，每年必考的 T/F/NG（是非題）、Matching（配對題） 及 Gap Filling（填充題） 仍然是佔分較多的主要題型。

DSE2025︱Part B2：

Spencer 表示，今年 Part B2 的難度明顯比近年簡單不少，尤其沒有出現今年最令考生頭痛的 表格題（需從文章中尋找例子作答）。其餘題型亦較為常規，其中較少出現較難的長問答題（例如 Why / Imply / Suggest 類題型），而短問答題及選擇題（MC 題）則相對較多。Spencer 亦認為 Part A 必答題部分比 Part B 更難。

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DSE2025︱卷二題目 Writing

Part B 為 4 選 1 問題

Q2:

Your friend experienced an event that significantly changed them. Write a short story about this.

你的朋友經歷了一件事情，並因此有了很大的改變，請以此為題寫一篇短篇故事。

Q3:

More and more people are spending extended periods in coffee shops and fast-food restaurants for activities such as tutoring sessions. Write a letter to the editor to express your opinion on this issue.

越來越多人長時間留在咖啡店或快餐店內進行補習等活動。請就此現象撰寫一封給編輯的信，表達你的看法。

Spencer 分析：

這題屬於典型的 「Letter to the Editor」 書信題型，考生需要清楚表達自己對社會現象的個人觀點，並給出具體理據支持觀點。考生可從不同方面分析，例如環境、效率、影響等。

舉例：

「作為老師，我曾親自在咖啡店進行過補習，發現噪音和人流量影響學生集中力，課堂效率大減。」
「不少咖啡店顧客長時間停留，卻只消費一杯飲品，這對商舖經營者而言並不公平。」
「在公共空間進行補習，就算聲量再小，也難免影響旁人，引起社區人士的不滿。」
「建議政府或社區設立更多公共自修室或平價租用的學習空間，既能滿足補習需要，也能避免影響咖啡店及餐廳的正常營業。」

Q4:

Discuss the challenges of group work in the workplace and provide suggestions for improvement.

探討職場上團隊合作所面臨的挑戰，並提出改善建議。

最新影片:

童學園
校長專訪｜聖十架小學棄小食部改建廚房　天台種菜助學生不再偏食

DSE2025︱Spencer 分析：

這題要求考生分析職場團隊合作的困難（challenges），並給出實際可行的改善建議。考生須清晰分點分析，提供具體例子，展現對職場議題的思考深度。

可從以下方面切入：

溝通問題（communication issues）：

「團隊合作中，最大的挑戰之一是溝通不良，例如有些同事不敢提出真實意見，導致誤解及工作延誤。」

角色分配（role assignment）：

「每個人的工作能力及態度不同，若分工不恰當，便容易出現某些成員負擔過重、其他人卻閒置的情況。」

工作態度差異（differences in work attitude）：

「在團隊開會時，有些同事習慣保持沉默，未能及時指出問題，結果影響了整個團隊的進度和成績。」

Q5:

Blog entry: You have recently become vegan for a whole week. Share your experiences and discuss whether you plan to continue this lifestyle.

你最近成為了一名素食者作為一個星期，分享你的經驗，並討論你是否會繼續堅持這種生活方式。

DSE2025︱Spencer 分析：

Spencer Sir 課堂上已多次強調素食的重要性，並希望同學們熟悉素食者的八種分類，例如 「彈性素食者 (Flexitarian)」。 此外，同學應學習如何進行深入的自我反思（例如從中理解健康的重要性超越個人層面）。而大多同學應該會選擇長時間留在咖啡店或素食這兩題題目。

 

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DSE2025︱Part A 必答題問題

Create a promotional leaflet for the "852 Teen Art Club." Include the following details:

Our background

A club member’s most memorable experience

Our upcoming activities

為「852 青少年藝術俱樂部」設計一份宣傳單張，內容包括：

  • 我們的背景介紹
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撰文 : Spencer Lam 思源教育英文導師及創辦人

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