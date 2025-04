DSE2025︱DSE2025英文卷分析名師點評卷一及卷二　閱讀卷Part A難度比以往高

▲ DSE2025英文科今日開考。

【DSE2025/DSE英文卷/DSE英文寫作/DSE英文閱讀/DSEReading/DSEWriting】中學文憑試(DSE)英文科卷一閱讀(Reading)及卷二寫作(Writing)今天(3日)開考,TOPick邀請補習名師思源教育英文導師及創辦人Spencer Lam分析兩份試卷內容,他認為閱讀(Reading) Part A的難度比以往高,需要考生進一步思考,而Part B2難度明顯比近年簡單不少,Spencer Lam分析如下:

DSE2025︱DSE 英文 2025 卷一閱讀方面

Part A: Pop Culture

Part B2: Teenagers and Workplace (Quiet Quitting)

DSE2025︱閱讀(Reading):

Spencer相信只要考生有留意這幾年的時事新聞,應該不難應對。Spencer 認為今年 Part A 的難度比以往高。雖然題型與過往相似,但題目的提問方式需要考生進一步思考,並從文章中準確選取適當的句子作答。此外,每年必考的 T/F/NG(是非題)、Matching(配對題) 及 Gap Filling(填充題) 仍然是佔分較多的主要題型。

DSE2025︱Part B2:

Spencer 表示,今年 Part B2 的難度明顯比近年簡單不少,尤其沒有出現今年最令考生頭痛的 表格題(需從文章中尋找例子作答)。其餘題型亦較為常規,其中較少出現較難的長問答題(例如 Why / Imply / Suggest 類題型),而短問答題及選擇題(MC 題)則相對較多。Spencer 亦認為 Part A 必答題部分比 Part B 更難。

DSE2025︱卷二題目 Writing

Part B 為 4 選 1 問題

Q2:

Your friend experienced an event that significantly changed them. Write a short story about this.

你的朋友經歷了一件事情,並因此有了很大的改變,請以此為題寫一篇短篇故事。

Q3:

More and more people are spending extended periods in coffee shops and fast-food restaurants for activities such as tutoring sessions. Write a letter to the editor to express your opinion on this issue.

越來越多人長時間留在咖啡店或快餐店內進行補習等活動。請就此現象撰寫一封給編輯的信,表達你的看法。

Spencer 分析:

這題屬於典型的 「Letter to the Editor」 書信題型,考生需要清楚表達自己對社會現象的個人觀點,並給出具體理據支持觀點。考生可從不同方面分析,例如環境、效率、影響等。

舉例:

「作為老師,我曾親自在咖啡店進行過補習,發現噪音和人流量影響學生集中力,課堂效率大減。」 「不少咖啡店顧客長時間停留,卻只消費一杯飲品,這對商舖經營者而言並不公平。」 「在公共空間進行補習,就算聲量再小,也難免影響旁人,引起社區人士的不滿。」 「建議政府或社區設立更多公共自修室或平價租用的學習空間,既能滿足補習需要,也能避免影響咖啡店及餐廳的正常營業。」

Q4:

Discuss the challenges of group work in the workplace and provide suggestions for improvement.

探討職場上團隊合作所面臨的挑戰,並提出改善建議。

DSE2025︱Spencer 分析:

這題要求考生分析職場團隊合作的困難(challenges),並給出實際可行的改善建議。考生須清晰分點分析,提供具體例子,展現對職場議題的思考深度。

可從以下方面切入:

溝通問題(communication issues): 「團隊合作中,最大的挑戰之一是溝通不良,例如有些同事不敢提出真實意見,導致誤解及工作延誤。」 角色分配(role assignment): 「每個人的工作能力及態度不同,若分工不恰當,便容易出現某些成員負擔過重、其他人卻閒置的情況。」 工作態度差異(differences in work attitude): 「在團隊開會時,有些同事習慣保持沉默,未能及時指出問題,結果影響了整個團隊的進度和成績。」

Q5:

Blog entry: You have recently become vegan for a whole week. Share your experiences and discuss whether you plan to continue this lifestyle.

你最近成為了一名素食者作為一個星期,分享你的經驗,並討論你是否會繼續堅持這種生活方式。

DSE2025︱Spencer 分析:

Spencer Sir 課堂上已多次強調素食的重要性,並希望同學們熟悉素食者的八種分類,例如 「彈性素食者 (Flexitarian)」。 此外,同學應學習如何進行深入的自我反思(例如從中理解健康的重要性超越個人層面)。而大多同學應該會選擇長時間留在咖啡店或素食這兩題題目。

DSE2025︱Part A 必答題問題

Create a promotional leaflet for the "852 Teen Art Club." Include the following details:

Our background

A club member’s most memorable experience

Our upcoming activities

為「852 青少年藝術俱樂部」設計一份宣傳單張,內容包括:

我們的背景介紹

一位會員最難忘的經驗分享

我們未來的活動安排

