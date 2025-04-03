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億萬駙馬︱伍富橋不再做TVB「親生仔」　太太Shirley為撐丈夫健身事業激瘦30磅

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

梁兆楹為撐丈夫伍富橋激減30磅。

【億萬駙馬 / 伍富橋 / 梁兆楹】現年30歲「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）在2014年參加《超級巨聲4》簽約TVB入行，在2016年中簽約加盟星夢娛樂。不過他近日更新個人IG簡介，的伍富橋近日修改了其Bio上的工作聯絡，改為「Direct Message」。

伍富橋日前岀席HOY TV節目《他鄉的煮人》首映宴時表示，現為TVB基本合約藝人，改簽「一年一騷」，與TVB的唱片公司合約及經理人合約已完，即不再是俗稱「親生仔」。他表明如果有任何工作可直接在社交平台DM他，或者太太梁兆楹（Shirley）。

億萬駙馬丨伍富橋送6位數生日禮物冧妻　Alvin感恩娶賢淑老婆

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億萬駙馬︱伍富橋為太太消瘦心痛

另外，Shirley近日明顯消，激減30磅。原來因為伍富橋是運動及物理治療中心的創辦人之一，因此身為太太Shirley不想破壞丈夫公司的招牌，於是決心減肥。

雖然她已減掉30磅，但表示會繼續減磅。不過，伍富橋表示心痛，覺得太太現在磅數已很好不希望她再瘦下去。

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