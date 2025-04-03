小朋友返學容易病？98%家長推薦兒童益生菌   加快病後痊癒   改善鼻敏濕敏發作

近日天氣又熱又凍，學校很多學生都「輪住病」。相信不少家長都會擔心小朋友抵抗力低，容易被同學傳染而染病，加上這種忽冷忽熱的氣溫容易誘發敏感問題，實在令家長們頭痛。如果你也遇到同樣問題，可以試試一直受家長歡迎的全球No.1益生菌品牌康萃樂的兒童益生菌，獲最多兒科醫生推薦，很多真實用家媽媽分享︰「keep住畀小朋友食，唔怕畀其他同學仔傳染。就算病咗都好快好返，鼻敏、濕敏都冇咁易發作，真係幫到佢提升免疫力！」就連星級靚媽楊茜堯都大力推薦！

小朋友成長健康大敵 易病與各種敏感症狀

對於家長來說，小朋友頻繁生病和敏感問題是最令人困擾的難題。腸胃敏感、皮膚敏感、鼻敏感等，不但影響日常生活，更讓家長擔心孩子的腸道健康、便便狀態和免疫力。尤其在濕敏發作時，小朋友會感到皮膚痕癢、乾燥，甚至出現紅損等症狀，晚上睡不好，白天脾氣也變得暴躁。專家指出，腸道健康與免疫力息息相關，若能從小建立腸道益菌平衡，不但能減少生病次數，即使生病也能加快復原，讓孩子更快痊癒。

98%家長滿意推薦︰康萃樂兒童益生菌，有效加快孩子病後痊癒

孩子的成長黃金期，腸道健康是關鍵。平日除了注意均衡飲食外，還可以補充益生菌輔助。最近大熱的康萃樂兒童益生菌，成為不少家長的「救星」，很多家長表示，小朋友服用後抵抗力增強不少，看看以下4位真實用家的分享：

▲ 包包媽咪：每日飲沖劑好方便，見到佢病咗好快好，鼻敏症狀都減輕咗!

包包媽咪：「照顧包包最怕佢病，一病就好耐先好返，仲好多時鼻敏一齊發作。有媽媽朋友介紹我試Culturelle康萃樂兒童益生菌，而家佢每日自己沖一包落奶飲。飲咗一段時間，就算病咗都快啲好，鼻敏症狀都減輕咗。呢款兒童益生菌有兒科醫生推薦，我放心畀佢繼續食。」

▲ Riley媽咪：醫生推薦囝囝食，皮膚敏感好咗好多，亦唔係咁易病!

Riley媽咪：「Riley一歲左右有濕敏問題，成身紅晒損晒，抵抗力低好易病，夜晚瞓得唔好又忟憎！當時醫生推薦試Culturelle康萃樂兒童益生菌，食咗一排後，皮膚敏感好咗好多，亦唔係咁易病。而家Riley好鍾意食呢隻莓果味咀嚼片，每日都識問我拎！」

▲ 蓁蓁媽咪： 幫到囡囡每日便便順暢返，抵抗力好咗，皮膚敏感都穩定啲!

蓁蓁媽咪：「時冷時熱嘅天氣，蓁蓁好易病，加上便便唔順，皮膚爆敏感，我就好擔心。有媽媽group介紹康萃樂兒童益生菌，我用粉劑沖落奶粉畀佢飲，好方便！飲咗一排後，就算病咗都快好咗，便便順暢，皮膚都穩定啲！」

▲ 星級靚媽楊茜堯: 佢兩個都好鐘意呢款咀嚼片嘅味道，囡囡仲識得每日問我拎!

星級靚媽楊茜堯：「作為媽媽，最擔心小朋友抵抗力低容易病，加上佢哋唔太鍾意食蔬菜，去便便時會比較辛苦。所以我揀咗呢款有好多兒科醫生推薦嘅Culturelle兒童益生菌畀佢哋食，感覺安全又有信心！呢款兒童益生菌咀嚼片係天然莓果味，佢哋好鐘意食，囡囡每日都會主動問我拎，仲會提我記得畀一粒細佬。Keep住食咗一排，佢哋腸道健康咗，日日都有靚poo poo，仔仔皮膚敏感都少咗，夜晚瞓得好啲，少咗扭計！」

康萃樂全球No.1益生菌品牌 最多兒童臨床實證支持

Culturelle康萃樂是全球銷量No.1的益生菌品牌，更是最多兒科醫生推薦的選擇，安全可靠，讓家長信心滿滿。其核心成分LGG®鼠李糖乳桿菌，是擁有最多兒童臨床數據的菌株，經100項專利技術生產，確保100%菌株基因組相同，無添加致敏成分，小朋友食用更放心。

▲ 臨床實證能同時擊退濕敘困擾及提升抗病力

臨床實證LGG® 鼠李糖乳桿菌對兒童有6大健康功效，由口腔到腸胃全面護航：減少及預防濕疹、皮膚敏感及鼻敏、提升免疫力、減少及預防腹瀉和便秘、幫助營養吸收好消化、幫助上呼吸道健康，以及預防蛀牙。每日1片即可維持腸道健康。康萃樂兒童益生菌提供咀嚼片（雜莓味，適合3歲以上）和沖劑（無味，適合1歲以上，可混入常溫流質食物或飲品）2款選擇，方便不同年齡段的孩子使用。

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（特約）