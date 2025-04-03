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兩會精神｜鄭雁雄提醒要高度重視政府工作報告與港關係密切的部署

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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中聯辦主任鄭雁雄。（中聯辦圖片）

港府今日舉辦學習全國兩會精神座談會，由特首李家超主持，中聯辦主任鄭雁雄受邀出席作主題分享。鄭雁雄指出，香港要從七方面深刻把握全國兩會精神，包括深刻把握全國兩會對香港工作的重要部署。

鄭雁雄表示，政府工作報告指出提升粵港澳大灣區創新能力和輻射帶動作用、推動高品質共建「一帶一路」走深走實、積極推動加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》進程等，這些部署都與香港關係密切，值得高度重視。

尤其是強調要「深化國際交往合作，更好融入國家發展大局」，突出了香港發揮國際化優勢和融入國家發展大局的重要性，突顯了香港「內聯」與「外通」的辯證關係，是對習近平總書記要求香港「發揮獨特優勢、強化內聯外通」重要指示精神的具體落實，要站在政治和全局的高度把握好香港角色、香港方向、香港擔當、履行好職責和義務。

鄭雁雄強調，在香港學習宣傳貫徹全國兩會精神，是「一國兩制」的題中應有之義，要結合中央要求和香港實際，重點掌握「發揮制度優勢、堅持改革創新、推動高品質發展、強化內聯外通、完善特區治理、嚴密防範風險」六個面向。

特首李家超。（李家超Facebook圖片）

官員議員等300多人出席 李家超促轉化為實際行動

特首李家超表示，鄭雁雄的詳細講解，讓與會者有更深入的理解和體會，有助大家學習和落實好全國兩會精神到各自工作中。

特區政府官員、港區全國人大代表、港區全國政協委員、行政會議成員、立法會議員等300多人出席座談會。李家超說，出席者都是愛國者治港的代表，要要認真學習並將全國兩會精神轉化為實際行動，共同建設更美好的香港

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人大政協兩會 大灣區 一帶一路 中聯辦 李家超 政治

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