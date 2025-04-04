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哪吒2｜公帑資助關愛隊包場請市民看《哪吒2》？　民青局：弘揚中華傳統文化

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 7 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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油尖旺民政事務處夥團體包場欣賞《哪吒2》。（歐楚筠區議員辦事處FB圖片）

國產動畫電影《哪吒之魔童腦海》在港上映後，有關愛隊和團體包場請市民欣賞，有宣傳海報更寫明獲民政事務總署撥款資助。

立法會議員謝偉俊透過特別財會書面查詢，民政事務總署在資助上述動畫電影活動， 耗費多少公帑？以及基於哪些考量，決定資助《哪吒》上映。又關心近兩個財年，民青局有否撥出及預留撥款，用作資助電影上映，會否主動資助電影《香港四徑大步走》、《九龍城寨之圍城》等有助宣傳香港的電影。他又引述意見指，「送戲票」及「包場請睇戲」等活動，不應為受公帑資助的關愛隊關愛職能。

海報寫明是由民政事務總署撥款贊助。（網上圖片）

民青局回覆指，根據政府與關愛隊簽訂的資助協議，關愛隊可按區情區需提供額外服務，如共融活動及國家安全教育展覽等，而有部分關愛隊會透過電影欣賞活動與小區居民建立聯繫，受惠的市民包括基層市民、長者、家庭及少數族裔人士等。

民青局：個別關愛隊按資助協議 為基層市民舉辦電影欣賞活動

民青局續指，有關愛隊認為《哪吒2》展現了中華傳統文化中的價值觀，因此舉辦電影欣賞活動弘揚中華傳統文化。又指關愛隊在舉辦相關活動時，會按區情與不同團體合作，利用社區資源讓市民受惠。至於個別關愛隊亦會按資助協議，為基層市民等舉辦相關電影欣賞活動。

民青局稱，沒有備存戲票由哪些機構提供的統計資料。在2024/25、2025/26年度，民政總署並無設立專項撥款用作資助電影上映。

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