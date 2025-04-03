香港搶人才計劃｜過去兩年多吸19.6萬名人才來港　高才逾8萬佔四成

▲ 本港過去兩年多吸19.6萬名人才來港。（曾耀輝攝）

【輸入人才/ 高才通 /優才計劃/移民】港府自2022年底推出系列招攬人才措施，包括高才通計劃。政府表示，各項人才入境計劃至今年2月底，共收到45萬宗申請，當中逾29萬獲批，約19.6萬名人才抵港，部分人才攜同家眷來港，扭轉了本地勞動人口疫情期間的跌勢。

逾九成五獲批高才、優才來自內地

高才通方面，自2022年底推出至今年2月，共收到逾12萬宗申請，逾9.8萬宗獲批，獲批率約80%，已到港人才近8.2萬人。獲批申請中，近95%來自內地，其餘則來自加拿大、美國、澳洲、新加坡等地。

至於優才計劃，過去3年，則收到逾16萬宗申請，27437宗獲批，獲批率不足2成。自入境處2023年備存到港人才數目，暫有24167名優才來港。獲批申請同樣主要來自內地，高達98%。

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至於科技人才入境計劃，過去3年，僅收到366宗申請，321宗獲批，獲批率高達87.7%，266人已到港。279宗獲批申請來自內地，7位科技人才來自美國、6位來自台灣。

上半年設新渠道 輸入非學位技術專才

另外，為應對本地技術行業人力短缺，政府將在「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」下新增渠道，容許一定數量年輕而具備相

關專業技術技能及經驗的非學位專才申請來港。目的是吸引他們長遠定居香港發展。期望落實相關細節後於今年上半年推出。

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