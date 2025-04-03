  • 23°C
香港時間：202543日 (四) 17:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港搶人才計劃｜過去兩年多吸19.6萬名人才來港　高才逾8萬佔四成

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

本港過去兩年多吸19.6萬名人才來港。（曾耀輝攝）

【輸入人才/ 高才通 /優才計劃/移民】港府自2022年底推出系列招攬人才措施，包括高才通計劃。政府表示，各項人才入境計劃至今年2月底，共收到45萬宗申請，當中逾29萬獲批，約19.6萬名人才抵港，部分人才攜同家眷來港，扭轉了本地勞動人口疫情期間的跌勢。

逾九成五獲批高才、優才來自內地

高才通方面，自2022年底推出至今年2月，共收到逾12萬宗申請，逾9.8萬宗獲批，獲批率約80%，已到港人才近8.2萬人。獲批申請中，近95%來自內地，其餘則來自加拿大、美國、澳洲、新加坡等地。

至於優才計劃，過去3年，則收到逾16萬宗申請，27437宗獲批，獲批率不足2成。自入境處2023年備存到港人才數目，暫有24167名優才來港。獲批申請同樣主要來自內地，高達98%。

點擊圖片放大
+4
+3

至於科技人才入境計劃，過去3年，僅收到366宗申請，321宗獲批，獲批率高達87.7%，266人已到港。279宗獲批申請來自內地，7位科技人才來自美國、6位來自台灣。

上半年設新渠道 輸入非學位技術專才

另外，為應對本地技術行業人力短缺，政府將在「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」下新增渠道，容許一定數量年輕而具備相
關專業技術技能及經驗的非學位專才申請來港。目的是吸引他們長遠定居香港發展。期望落實相關細節後於今年上半年推出。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

高才通｜受養子女入八大人數急升兩倍　蔡若蓮：新學年聯招前公布檢視「本地生」方案
16:30 2025/03/19
高才通｜受養子女入八大人數急升兩倍　蔡若蓮：新學年聯招前公布檢視「本地生」方案
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
14:27 2025/04/02
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
高才通｜至今約8萬高才人士抵港　孫玉菡：人才不留港對港無「蝕底」
13:09 2025/03/12
高才通｜至今約8萬高才人士抵港　孫玉菡：人才不留港對港無「蝕底」
搶人才｜港大醫學院院長將赴英國招聘人才　訪問牛津、劍橋等大學
15:44 2025/03/21
搶人才｜港大醫學院院長將赴英國招聘人才　訪問牛津、劍橋等大學

你可能感興趣

高才通｜受養子女入八大人數急升兩倍　蔡若蓮：新學年聯招前公布檢視「本地生」方案
16:30 2025/03/19
高才通｜受養子女入八大人數急升兩倍　蔡若蓮：新學年聯招前公布檢視「本地生」方案
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
14:27 2025/04/02
高才通｜高才通至2月底批出9.9萬宗　年薪250萬高才約佔四分一
高才通｜至今約8萬高才人士抵港　孫玉菡：人才不留港對港無「蝕底」
13:09 2025/03/12
高才通｜至今約8萬高才人士抵港　孫玉菡：人才不留港對港無「蝕底」
移民 專才 高才通 就業 新加坡 入境處 美國 香港 澳洲 加拿大

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術