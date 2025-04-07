【把握最後機會，4月30日前登記及做任務贏巨獎！】 中銀香港「百賞齊放大抽獎」  百份獎賞送不停

金融市場瞬息萬變，不少投資者都努力尋找既能增值財富，又能享受額外獎賞的投資機會。中銀香港證券服務特別推出「百賞齊放大抽獎」活動，讓大家在投資理財的同時，能夠享受豐富獎賞！

贏取高達6,888單位「盈富基金」股票

整個活動最矚目的獎賞莫過於贏取6,888單位「盈富基金」股票 (價值約HK$130,000)！中銀香港客戶於即日起至2025年4月30日(「推廣期」)，透過手機銀行完成指定投資交易，即可獲得抽獎機會（上限30次），有機會將這份豐厚獎賞收入囊中。而除了6,888單位「盈富基金」股票外，更有過百份精彩獎賞等待您，不容錯過！

豐富大賞包括：

^股票價值以2025年1月17日於香港交易及結算所有限公司收市價估算及只供參考。

獲取抽獎機會方式

現金獎賞 實現財富增長

除了重磅大獎，中銀香港更準備了豐富的現金獎賞。在推廣期內，客戶只要透過手機銀行最少完成一次指定投資交易，即可獲得HK$50現金獎賞。名額1,000個，先到先得，建議大家要把握良機，及早行動！

立即登記 贏取豐富獎賞

參與「百賞齊放大抽獎」活動非常簡單。中銀香港客戶只需登入中銀香港手機銀行，按「登記抽獎」後再按「立即登記」；或者通過「智慧賞」功能，選擇「投資、理財新『賞』法百賞齊放大抽獎」版面進行登記，即可開始獎賞之旅。

想令財富進一步增值？馬上登入中銀香港手機銀行，登記參加活動，一同邁向財富新里程！

全新開戶 更享多重精彩優惠

全新開立證券賬戶更可享首3個月買賣港股、A股及美股$0佣金優惠，開戶後3個月內完成一筆股票交易再享額外3個月$0佣金，及獲贈10單位盈富基金(名額2,388名)！

立即下載／進入中銀香港手機銀行：https://bit.ly/4jetxC7

¹ 只適用於2025年1月21日或之前未曾開立單名證券賬戶的客戶，不包括證券孖展賬戶及家庭證券賬戶

² 客戶必需經單名證券賬戶（不包括證券孖展賬戶及家庭證券賬戶）完成證券買/賣交易（不包括碎股交易、新股認購及月供股票計劃）。

³ 客戶必需經單名基金賬戶完成基金認購交易（不包括月供基金計劃）。

⁴ 客戶必需經單名債券/存款證/貴金屬賬戶完成債券買/賣或存款證買/賣或貴金屬買/賣交易（只適用於紙黃金計劃）交易。

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束。

（特約）