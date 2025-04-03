  • 23°C
香港時間：202543日 (四) 17:31

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加徵關稅︱林健鋒：向東南亞國家徵收關稅打擊港商部署　吳永嘉：影響電商運作

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

經民聯今日晤傳媒。(受訪者供圖)

美方宣布對中國進口貨品加徵34%關稅，累計關稅率將高達54%，也涉及越南(46%)、泰國(36%)、柬埔寨(49%)等本港廠家主要設廠的國家。

經民聯副主席、商界立法會議員林健鋒指，港商已將部分廠房或生產線搬遷至亞洲地區，但美國今次再向東南亞國家徵收關稅，打擊港商部署。

陳祖恒：環球供應鏈再添不明朗

經民聯今日（3日）晤傳媒指，對美國瘋狂加關稅，表示極度遺憾。林健鋒批評，美方的霸權主義，損人不利己，影響全球正常貿易交往。他期望，港府在招商引資、土地及稅務政策方面要更靈活，簡化輸入勞工政策，以加強競爭力，銀行界亦要盡量協助受影響行業資金周轉。紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，美國做法顯然破壞正常商業活動和往來，令環球經濟環境和供應鏈再添不明朗。

吳永嘉：關稅推高美國物價及通脹  利率難以向下影響借貸成本

美國取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。工業界立法會議員吳永嘉表示，以往小型貨品輸美不用繳稅，日後將影響電商運作。他認為，關稅政策無疑將推高當地物價及通脹，利率難以向下，影響到生產型企業的借貸成本。

陳曉峰：嚴重偏離多邊貿易制度  對全球經濟秩序造成深遠衝擊

另外，自由黨副主席、港區全國人大代表陳曉峰批評，美國這種政策轉向已嚴重偏離《關稅及貿易總協定》（GATT）及世界貿易組織（WTO）所確立的多邊貿易制度 ，對全球經濟秩序造成深遠衝擊，同時蠶食美國消費者購買自由。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳
17:29 2025/02/05
加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳
加徵關稅｜港府：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴　丘應樺晤商會討論應對措施
16:06 2025/02/07
加徵關稅｜港府：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴　丘應樺晤商會討論應對措施
加徵關稅｜盧金榮：目前關稅對港商影響可控　支持港府向世貿提出申訴
18:52 2025/02/07
加徵關稅｜盧金榮：目前關稅對港商影響可控　支持港府向世貿提出申訴
加徵關稅｜林玄武：影響本港不明朗因素愈來愈多　中小企尤其艱難
10:40 2025/02/08
加徵關稅｜林玄武：影響本港不明朗因素愈來愈多　中小企尤其艱難
加徵關稅丨丘應樺：要先了解香港貨品今次是否包括在內　正評估情況及尋求進一步說明
15:59 2025/02/28
加徵關稅丨丘應樺：要先了解香港貨品今次是否包括在內　正評估情況及尋求進一步說明
加徵對華關稅｜丘應樺：美國加徵關稅對本港影響不大　調低烈酒稅成效符合預期
13:21 2025/03/04
加徵對華關稅｜丘應樺：美國加徵關稅對本港影響不大　調低烈酒稅成效符合預期
加徵關稅丨美對華加徵關稅涵香港產品　港府：強烈不滿、損人不利己
18:02 2025/03/04
加徵關稅丨美對華加徵關稅涵香港產品　港府：強烈不滿、損人不利己
加徵關稅｜港出口貿易如何面對？　陳茂波：貨物轉口轉型至貿易相關服務輸出
22:35 2025/03/12
加徵關稅｜港出口貿易如何面對？　陳茂波：貨物轉口轉型至貿易相關服務輸出
加徵關稅｜林健鋒：港廠商積貨嚴重、流動資金周轉出現問題　晤金管局求助
15:35 2025/03/19
加徵關稅｜林健鋒：港廠商積貨嚴重、流動資金周轉出現問題　晤金管局求助

你可能感興趣

加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳
17:29 2025/02/05
加徵關稅｜林健鋒：港商已做好準備、將部分生產線遷移　梁美芬：七傷拳
加徵關稅｜港府：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴　丘應樺晤商會討論應對措施
16:06 2025/02/07
加徵關稅｜港府：決定就美國對香港產品加徵關稅向世貿提出申訴　丘應樺晤商會討論應對措施
加徵關稅｜盧金榮：目前關稅對港商影響可控　支持港府向世貿提出申訴
18:52 2025/02/07
加徵關稅｜盧金榮：目前關稅對港商影響可控　支持港府向世貿提出申訴
陳祖恒 南亞 東南亞 世界貿易組織 自由黨 經民聯 吳永嘉 林健鋒 關稅 美國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術