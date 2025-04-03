加徵關稅︱林健鋒：向東南亞國家徵收關稅打擊港商部署　吳永嘉：影響電商運作

▲ 經民聯今日晤傳媒。(受訪者供圖)

美方宣布對中國進口貨品加徵34%關稅，累計關稅率將高達54%，也涉及越南(46%)、泰國(36%)、柬埔寨(49%)等本港廠家主要設廠的國家。

經民聯副主席、商界立法會議員林健鋒指，港商已將部分廠房或生產線搬遷至亞洲地區，但美國今次再向東南亞國家徵收關稅，打擊港商部署。

陳祖恒：環球供應鏈再添不明朗

經民聯今日（3日）晤傳媒指，對美國瘋狂加關稅，表示極度遺憾。林健鋒批評，美方的霸權主義，損人不利己，影響全球正常貿易交往。他期望，港府在招商引資、土地及稅務政策方面要更靈活，簡化輸入勞工政策，以加強競爭力，銀行界亦要盡量協助受影響行業資金周轉。紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，美國做法顯然破壞正常商業活動和往來，令環球經濟環境和供應鏈再添不明朗。

吳永嘉：關稅推高美國物價及通脹 利率難以向下影響借貸成本

美國取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。工業界立法會議員吳永嘉表示，以往小型貨品輸美不用繳稅，日後將影響電商運作。他認為，關稅政策無疑將推高當地物價及通脹，利率難以向下，影響到生產型企業的借貸成本。

陳曉峰：嚴重偏離多邊貿易制度 對全球經濟秩序造成深遠衝擊

另外，自由黨副主席、港區全國人大代表陳曉峰批評，美國這種政策轉向已嚴重偏離《關稅及貿易總協定》（GATT）及世界貿易組織（WTO）所確立的多邊貿易制度 ，對全球經濟秩序造成深遠衝擊，同時蠶食美國消費者購買自由。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】