DSE2025｜鎖卷新要求令部分教師抗拒受訪評卷　考評局：無礙傳媒報道試題內容

▲ 考評局今年首要求學校試後暫時鎖起未用的試題答題簿。

去年社交平台小紅書多次有人上載文憑試（DSE）試題，考評局今年首要求學校試後暫時鎖起未用的試題答題簿。新安排除了影響到無份監考的教師無法即時得知試題，甚至令到部分往年曾受訪評卷的教師，今年也抗拒向傳媒詳盡講解試題。

考評局昨（2日）向本報表示，已諮詢學界才實施新安排，可減低有人在考試完結後接觸到屬於「非公開資料」的試題答題簿，亦不會影響傳媒在考試結束後報道相關內容。

局方稱，待所有甲類科目筆試完成後，學校方可使用試題答題簿作教學用途，意味學界最少要待核心科目考試完成後約1個月後，才可向學生講解試題。

DSE2025｜試場未使用試題答題簿須鎖起 直至另行通知方可作教學用途

有教師評卷不敢講得「太詳細」 憂觸犯新規定

以往文憑試考試日後，試場學校可自行保留未使用的試題答題簿，但自去年文憑試4月開考後發生小紅書上載試題風波後，考評局新增要求學校即日歸還未用的試題答題簿。考評局今年實施新要求，學校試後須將未用的試題答題簿暫時鎖起，直至考評局另行通知，方可用作教學用途。

據了解，往年曾接受傳媒訪問在考試日即日進行評卷的多名中學教師，因應今年實施的「鎖卷」新安排，部分教師擔心會觸犯新規定，近日受訪評卷時，不敢講解得「太詳細」。

教師或感失望 料不影響向中五生解題

同時，有中學教師反映，以往考試結束後，學生也會即時找教師解題，但無份監考的教師卻未有機會親自詳閱試卷，或會對新安排感失望及奇怪。不過，另有教師向本報表示，因應學校要追趕課程，部分教師會在試後的暑假才向下屆考生、即現屆中五生解題，故新安排對該批學生影響不大。

考評局昨回覆表示，根據香港中學文憑考試的規則，除早退外，考生一般在考試結束後，可以將試題帶離試場，但部分科目所採用的試題答題簿，一直以來都不屬於可帶離試場的考試資料。

考評局：可減低有人接觸到「非公開資料」 已諮詢學界

考評局稱，經諮詢學界及檢討2024年文憑試運作後，遂於2025年文憑試實施新安排，要求於每節考試完畢後，試場主任須點算未用的試題答題簿並按指引作出紀錄，然後把所有未用的試題答題簿交由學校保管及存放於上鎖的適當地方。

局方形容有關安排可更有效管理考試物資，減低有人在考試完結後接觸到「非公開資料」，包括未用的試題答題簿，並在未經授權下轉載的風險。

考評局將在所有甲類科目筆試完成後，另行通知學校，屆時可以使用試題答題簿作教學用途。翻查今屆文憑試最後一科甲類科目筆試是經濟科，若無臨時延期，將於4月30日舉行，意味學界在新安排下，最快在本月底才能在考評局通知後才可使用相關試卷資料作教學用途。

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