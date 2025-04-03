清明︱天氣較乾燥　消防、民安隊加強巡邏高風險地點

消防處與多過部門包括民安隊，政府飛行服務隊及漁護署等額外動員約500人，採取特別行動 ，針對明日（4日）清明節期間可能遇上的山火。

消防處副消防總長（新界北）黃景文表示，由於預測明日清明時節天氣比較乾燥，加上過往幾年的山火數字不高，樹木的茂盛程度可能會引發今年有山火上升的趨勢，於是消防處聯同多個部門採取不同措施預防山火。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 消防處、民安隊等，清明節將會在8處高風險山火發生的地點巡邏。（曾秋文攝） ▲ 消防處、民安隊等，清明節將會在8處高風險山火發生的地點巡邏。（曾秋文攝） ▲ 消防處、民安隊等，清明節將會在8處高風險山火發生的地點巡邏。（曾秋文攝） ▲ 消防處、民安隊等，清明節將會在8處高風險山火發生的地點巡邏。（曾秋文攝） ▲ 本港清明節經常發生山火。（曾秋文攝）

根據評估，他估計新界地區有8處高風險山火發生的地點，包括元朗井坑山、掌牛山、蠔殼山、天水圍髻山、流浮山淋坑山、八鄉芝麻嶺、上水華山及香園圍坪洋等地。消防處會增派隊員及聯同民安隊隊員在上址巡邏，處方亦會組成八支小隊共88人巡邏上址及候命。

漁護署高級郊野公園主任（技術事務）林建新博士表示，在發生山火時，火勢大多數會向山上蔓延，呼籲市民遇上山火時應就情況向山下逃離。他呼籲掃墓人士應小心火種，根據林區及郊區條例第92章，任何人士留下火種或隨意燃燒冥鏹，可被罰款二萬五千元及監禁一年。

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