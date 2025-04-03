DSE2025｜4.5起持學生身份八達通搭九巴可享額外積分　相當8折車資優惠日後使用

▲ 學生即將迎接考試季節，九巴宣布推出club1933會員專享學生優惠「學生八折賞」。（資料圖片）

現時正值考試季節，九巴宣布推出club1933會員專享學生優惠「學生八折賞」，持學生身份八達通的會員於本周六（4月5日）至6月期間，乘搭的每程九巴均可獲贈車資20%等值的eCoin，相等於八折車資優惠。

已登記為club1933會員及開通eCoin Wallet帳戶的學生，只要在活動期內憑相關持有效學生身份的八通達卡或產品乘搭九巴，每程均可獲贈相等於車資20%的eCoin，已享有轉乘優惠的車程同樣適用。

舉例學生乘搭一程車資為10元的九巴，即可以獲贈2個eCoin，下次乘搭九巴或龍運路線時使用，相等於8折車資優惠。eCoin會於乘車後8日後自動發放，毋須額外登記步驟，輕鬆賺取更多eCoin。

club1933會員可將積分可以轉換成eCoin Wallet內的eCoin，用於乘搭九巴及龍運巴士，每個eCoin相等於港幣1元車資，又或換領精美九巴禮品。會員亦可以捐贈予指定社福機構，每捐出3個eCoin，九巴就會代為捐出港幣兩元予會員所選擇的機構。

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