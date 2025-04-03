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飛機MMA｜深圳航空2女乘客疑因體味起衝突　空姐勸架反遭咬傷手臂

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【飛機／深圳航空／體味】深圳航空機艙爆發肢體衝突！兩名女乘客因「體味與香水」問題在機艙內大打出手，空姐勸阻時竟遭狠咬手臂見血，混亂場面導致航班延誤逾2小時，涉事旅客已移交警方處理。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

綜合內媒報道，深圳航空ZH9539航班周二（1日）由深圳飛往江西景德鎮，原定17:45起飛。據乘客拍攝影片及微博帳號「我和空姐的日常」爆料，兩名女乘客登機後因體味與香水使用爆發口角，隨後演變為肢體衝突。空中服務員介入勸阻時，一名情緒失控的女乘客竟咬住空姐右臂不放，痛得空姐大喊：「你咬到我啦！」多名機組人員與乘客隨後合力壓制，場面極度混亂。

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據了解，該航班原定17:45起飛，計劃於下午5時45分從深圳寶安機場飛往上海虹橋機場，經停江西景德鎮機場，惟衝突導致全機乘客被迫下機等待，全機清艙等待航警處理。

飛機MMA｜航班終延逾2小時 深圳航空籲大眾遵守規範

航班最終延誤至19:56起飛，最終23:06抵達上海，延誤逾2小時。深圳航空於3日證實相關消息，指該航班登機結束後，「機上兩名旅客發生糾紛，一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理。」

深圳航空呼籲旅客遵守乘機規範，若遇糾紛應理性通報機組人員，切勿訴諸暴力。

同場加映｜6類人容易有臭狐

台灣皮膚科醫生陳昱璁曾指出，腋下有大汗腺，其分泌物原本是無臭無味，但腋下有濃密的毛髮容易形成悶熱潮濕的環境，因此皮膚細菌的多樣性就比較高，大汗腺的分泌物與腋窩暖濕的環境，造就了細菌容易繁殖生長。而這些汗腺的分泌物，例如汗水、油脂、沒用的蛋白質，被細菌分解後產生成有氣味的化學物質，這就是狐臭。

而以下有6大因素較容易有臭狐︰

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同場加映｜如何改善臭狐？

台灣萬芳醫院皮膚科主治醫生沈孟暵早前曾提出4大方法改善臭狐：

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資料來源：北京新聞微博@我和空姐的日常

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