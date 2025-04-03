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金秀賢金賽綸｜金秀賢爆喊脫妝粉底品牌急割席　眼線筆超防水網民跪求牌子

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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金秀賢爆喊甩妝毀粉底液品牌代言 ，網民︰粉底出局！跪求眼線筆品牌。

【金秀賢/金賽綸/金秀賢粉底液】韓星金秀賢被爆與未成年女星金賽綸過往戀情爭議，雖極力澄清交往時間點，仍遭網民貼上「戀童癖」標籤。他早前在記者會上崩潰大哭37分鐘，卻意外因粉底脫妝成熱話，導致代言彩妝品牌「Y.O.U」火速宣布解約；而眼線筆防淚水神效卻登熱搜，有網民直呼「粉底出局！跪求眼線筆品牌」。

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金秀賢記者會｜痛哭37分鐘毀妝容　

記者會上，金秀賢從出場的精緻妝容到爆喊脫妝全過程成為焦點。其特寫照片可看到，使用粉底、假睫毛、眼影及髮片打造「韓劇男主」形象，卻因淚水導致鼻翼、臉頰脫粉，遭網民毒舌：「脫粉效果比我平價粉底還差！」。

對此，代言品牌「Y.O.U」緊急聲明終止合作，「我們決定終止與金秀賢的合作關係。同時，應廣大"YOUniquers"的強烈要求，我們將立即撤除所有與金秀賢相關的宣傳素材，並在必要時採取一切法律手段維護權益」，更暗示不排除法律追責。網民戲稱：「喊到脫妝等於幫品牌負面宣傳，難怪割席比眼線還快！」

據韓網統計，金秀賢原有15項代言，目前僅剩4家未表態解約。業內人士分析，美妝品牌對形象爭議容忍度最低，加上脫妝照瘋傳形成「產品負面示範」，加速「Y.O.U」割席決策。

金秀賢記者會｜網民讚品牌割席︰正確決定

官方聲明一出，排山倒海留言塞爆帖文，正反兩面聲浪紛紛湧入，有網民留言讚賞，「正確決定」、「做得好」、「很棒」、「我喜歡你為婦女權利發聲的方式」、「與我們站在一起，很棒」；但認為金秀賢是無辜的粉絲，也紛紛留言力挺，「如果金秀賢沒有做廣告，我甚至不知道你們品牌的存在」、「如果金秀賢不做廣告我就不買」、「我支持金秀賢，再也不會買你的東西了」、「金秀賢是無辜的，再見，我們支持金秀賢」、「現在我們知道這是一個支持網路霸凌的品牌」。

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金秀賢記者會｜眼線筆防淚水神效登熱搜　

粉底慘遭差評，但金秀賢「超防水下眼線」卻意外成為美妝迷熱搜目標。即使他哭到喝水嗆咳、紙巾猛擦，眼線仍完好無化開，網民跪求「眼線筆品牌」「這防水效果必須買爆！」不過，也有人批評他「道歉場合還畫全妝、戴髮片」，質疑：「都這個時候了，偶像包袱還挺重，你是來道歉的不是來拍韓劇的。」

金秀賢記者會｜彩妝師教韓女團定妝法

韓國頂級化妝師朴東民（YG娛樂御用，15年資歷），指出韓國妝容追求的是「天生好皮」的光澤感，因此比起用蜜粉壓成霧面，更重視用定妝噴霧打造「會呼吸的持妝膜」。因此，他在網上公開親授女團定妝法，3步驟打造高清鏡頭也零破綻的持久妝容。

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