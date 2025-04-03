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盛事活動｜首屆「香港巴西狂歡節」　森巴舞團6月來港表演

港聞

發布時間： 37 分鐘前

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首屆「香港巴西狂歡節」，將於6月舉行，當中有一系列森巴歌舞和花式自由足球表演等。（公關提供）

首屆「香港巴西狂歡節」，將於6月20日至29日一連10天舉行，當中有一系列森巴歌舞、雷鬼神鼓、巴西戰舞和花式自由足球表演，活動以維多利亞港沿岸10個地標為舞台。而壓軸活動將於6月27至29日在中環的香港摩天輪以及AIA Vitality公園舉行，表演全部免費觀看。

「香港巴西狂歡節」（狂歡節），將於2025年6月20日至29日一連10天舉行，近五十名巴西頂尖表演者遠道而來，並分成10個地標舉行，所有表演節目均免費入場，有中環街市、利東街、蘭桂坊和灣仔HarbourChill等，例如森巴舞班、巴西鼓樂工作坊及遊戲攤位等。

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壓軸活動一連三日AIA Vitality公園舉行

而狂歡節的壓軸盛會於6月27日至29日，下午1時至晚上11時，在AIA Vitality公園舉行，並以露天巴西作主題慶典，匯聚最頂尖的巴西音樂、娛樂、美食及飲品，包括：

  • 嘉年華式森巴表演
  • 巴西雷鬼鼓樂
  • 巴西歌手演出
  • 巴西 DJ 音樂
  • 巴西自由足球世界冠軍表演
  • 巴西戰舞
  • 傳統非裔服飾婦女 Baianas 表演
  • IG 打卡巴西主題拍照區
  • 巴西雞尾酒和小食
  • 面部彩繪及其他主題式體驗

香港巴西狂歡節創辦人 Stefan Matzinger表示，希望狂歡節可以把香港人近年內歛的熱情，重新煥發起來。他指，香港巴西狂歡節旨在帶來歡樂和希望，因此所有表演均免費開放，只為吸引更多觀眾。

旅發局亦支持狂歡節活動，將於旅發局平台推廣活動資訊，宣傳短片將於香港國際機場及尖沙咀旅發局櫃位播放。預計狂歡節將吸引逾3萬名觀眾，其中30%為國際旅客，帶來以千萬元計的收益。

此外，主辦單位還將於其官方票務伙伴Klook平台於4月7日中午12時起推出「香港巴西狂歡 節體驗套票」獨家早鳥優惠，包括暢飲狂歡、主題攝影棚服飾租借、巴西遊戲等項目。

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