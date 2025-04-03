按摩危機丨26歲IT男內地做頸部按摩　 劇烈頭痛翌日半身癱瘓腦梗塞【附按摩3大注意】

【按摩／頸椎／中風】按摩注意！內地一名年僅26歲的男程式設計員，日前於養生會所接受頸部按摩後，突發劇烈頭痛，翌日病情更惡化至左邊身癱瘓，送院竟證實是腦梗塞所致。

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綜合內地傳媒報道，湖南長沙一名任職程式設計員的張姓男子，早前於一間養生會所接受頸部按摩後，便感到劇烈頭痛，翌日情況不只未見好轉，病情更急速惡化，出現左側肢體無力、言語不清等症狀。他因此被緊急送到醫院，經檢查後證實為「頸動脈夾層繼發腦梗塞」。慶幸是搶救及時，張男經治療後，症狀已明顯好轉，現已康復出院。

其主診女醫生之後接受傳媒訪問時，指暴力按摩可能會導致頸部血管的撕脫，進一步導致腦梗死，慶幸目前病人康復狀況還不錯。

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為甚麼按摩會中風？

事實上，以往亦曾發生不少按摩導致中風的案例。衛生福利部台北醫院神經內科醫生吳俊毅表示，過住曾有病人於按摩時遭受錯誤角度、施力不當的治療，導致肩頸疼痛、手腳無力，之後更有動脈剝離等症狀，此時如果出現缺血及血栓情況，恐會有中風、偏癱危機。

一個位置絕不能按

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在當地健康節目《健康2.0》指出，不少人在按摩時，經常會叫按摩師按摩肩頸位置，並叫按摩師用力按這些部位，用錯力度按摩恐暗藏危機，嚴重可致腦中風。她指出，這個位置又稱「頸前三角區」，是絕對不能夠同時按壓兩邊頸部按摩。

另外，她指出頸外動脈和頸內動脈的交叉口，又稱頸動脈竇，這個位置是身體的壓力感測器，若按壓時會讓身體誤以為出現問題，調整心律，心跳會變慢，導致心律不正和暈眩的情況出現。特別是三高人士，容易會在頸部有血管斑塊，按摩力度過大會導致斑塊脫落造成血栓。嚴重若血栓跟隨血液流到腦部，有可能會導致腦中風。

同場加映: 推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

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女網紅化妝師麻麻子近日於抖音上載影片講述中風經過，她指早前因為頸椎不舒服，於是生出去找人按摩的意慾，於是便光顧廣東一連鎖式經營的按摩店去作肩頸按摩，想不到竟成惡夢開端。

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