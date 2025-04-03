外交部駐港公署︱崔建春約見美駐港總領事梅儒瑞　就制裁和香港政策法報告提嚴正交涉

▲ 崔建春昨向美國駐香港總領事梅儒瑞提出嚴正交涉。(資料圖片)

外交部駐港公署特派員崔建春昨就美國宣布對中方官員實施制裁和發布「2025年香港政策法報告」，向美國駐香港總領事梅儒瑞提出嚴正交涉，對美方粗暴干涉香港事務和中國內政，表達強烈譴責和堅決反對。

崔建春正告美方，切勿低估中方維護國家主權、安全、發展利益的堅定決心，中方對美方霸權霸道行徑必將予以堅決有力反制。

美國日前宣布制裁律政司司長林定國、駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤等六位內地及香港官員。美國國務院發表《香港政策法》報告指控，北京及特區政府以國安為由，破壞法治及人權自由，國安法例衝擊本港人權自由，包括形容凡涉國家安全案件，「不能預期有公平審訊（no expectation of a fair trial）」。

港府早前強烈譴責和反對《香港政策法》報告，強調當中內容明顯是為保護美國獨大的政治目的而編製，再次顯露美國霸權主義下的野蠻，為打壓其他地方的發展權利和安全利益而堆砌故事穿鑿附會，是明顯為服務美國自身政治利益而創作的製成品。

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