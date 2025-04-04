交通違例｜這種綠燈不要過馬路！　旺角多人被截停罰款$2000

▲ 這種綠燈不要過馬路！ 旺角多人被截停罰款$2000。

【亂過馬路 / 行人 / 交通違例】警方3月24日起進行不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，打擊不專注駕駛及行人亂過馬路等違規事項。

近日，有人在Instagram上傳影片，指旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口處，有多名行人在綠燈「閃爍」時過馬路，被警察截停，處罰金2,000元。

交通違例｜警方推大型交通執法行動 不定時不定點打擊亂過馬路等交通違例行為

交通違例｜綠燈閃動過馬路被警員截停罰款

據影片可見，當日旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口處，有2名警員在徘徊，亦有人被帶至一旁，似乎在向警員解釋，相信是因過馬路問題被截停。樓主在影片中寫道，「綠燈眨緊燈嘅時候衝入去（馬路）一樣會中招㗎！我老竇都俾人捉過一次。」

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交通違例｜綠燈閃動時不可開始過馬路

據《道路使用者守則》行人須知，當行人過路燈的「綠色人像」閃動時，切勿開始過馬路。

而據香港警察在Facebook專頁的解釋，「綠色人像」開始閃動時，未過完馬路的行人應盡快，而還未開始過馬路的行人如若開始過馬路，便會被視為「亂過馬路」：

「其實綠公仔閃幾多下，同幾多條黃線係無關係㗎！當綠公仔閃緊嘅時候，過緊馬路嘅行人應該盡快過往；仲未開始過馬路嘅行人，就要等下一個循環，『綠色人像』燈號閃動時，不可以開始橫過馬路，違者最高可被罰款2,000元」。

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交通違例｜網民：這是很多年的立法

此事引起網民的熱議，有人質疑「其實綠燈閃緊又未正式轉紅，即係仲係係合法範圍內，點解唔過得？」、「問題係如果緊閃綠燈又點計？」；不過不少網民表示早有此規定，但可能並未有太多人留意，「綠公仔閃緊都不能過，這是很多年的立法，很多人都已經忘記」、「綠公仔閃緊已經唔可以過，除非你踏入之際先開始閃」、「綠燈閃燈過係方法，閃燈係叫過緊馬路嗰啲行人快啲，但行到中間都要停，夾硬過都係犯法」。

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