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頭痛｜38歲韓星戒「1種飲品」頭痛胃病全消　醫生揭示原因：忌一次性戒飲

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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韓國男星朱宇宰自爆長年受頭痛及胃酸倒流困擾，戒1款飲品後症狀便大幅改善。

【頭痛／胃酸倒流／火燒心／胃病／咖啡因】現年38歲的韓國男星朱宇宰，近期自爆長年受頭痛及胃酸倒流困擾，但在戒掉一款飲品後，症狀便大幅改善；有醫生就拆解背後原因，並指出突然停喝該款飲品，有可能出現戒斷症狀，建議應逐步減少攝取量為佳。

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Sick問識答｜濕疹纏身春天易復發　醫生教1招遠離致敏原

模特兒出身的朱宇宰，近年來在戲劇與綜藝領域表現亮眼，於2023年加入人氣綜藝節目《玩什麼好呢》成為固定班底，YouTube頻道更擁有127萬訂閱；然而儘管事業蒸蒸日上，他卻長期受到健康問題困擾。他日前在YouTube影片中透露，自己過去幾年每周平均會出現1至2次頭痛，還有火燒心及胃酸倒流的症狀。

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朱宇宰表示，自己一直未能找到病因，直到3個月前嘗試戒掉美式咖啡，結果短短1個月內症狀便大幅改善，因此，他也建議有這些症狀的人士可以嘗試戒飲咖啡。

頭痛舒緩｜醫生拆解戒咖啡改善頭痛

到底戒飲咖啡是否真的能夠有效減少頭痛頻率？台媒《健康2.0》就此諮詢內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯，她就指出這與咖啡因的雙重影響有關。咖啡因能緩解頭痛，卻也有可能成為頭痛的誘因，關鍵在於攝取方式與個人體質。

她解釋，咖啡因作為血管收縮劑，能短暫收縮腦部血管，所以有時能為偏頭痛患者帶來舒緩效果；但如果長期習慣攝取咖啡因，之後突然停用，就有可能令血管出現反彈性擴張，導致戒斷性頭痛。另外，亦有部分人對咖啡因比較敏感，容易因交感神經過度活化、血壓波動或輕微脫水而引發頭痛，因此對於長期高咖啡因攝取量，又或是對咖啡因敏感的人士而言，減少攝取咖啡因確實可能有助降低頭痛頻率。

咖啡因上癮｜貿然戒咖啡或引發戒斷反應

陳潔雯提到，原本習慣每天飲用咖啡的人若突然停飲，有可能出現一系列的戒斷症狀，包括頭痛、疲勞、嗜睡、注意力下降、情緒低落及腸胃不適等，這些症狀通常會在24至48小時內達到高峰，之後約3至7天內逐漸緩解。對此她就建議，若希望減少對咖啡因的依賴，應採取「逐步降低攝取量」的方式，而非一次性戒除，以降低出現不適反應的機會。

此外，對於容易火燒心、患有胃酸倒流的人士而言，咖啡有可能會加重不適症狀，如想提神的話又該選擇甚麼飲品？陳潔雯就表示，選擇飲品時，可從低咖啡因、溫和不刺激及穩定能量3個方向考慮，並列出以下8種較溫和的飲品選項，供大家參考。

提神飲品｜咖啡以外8款較溫和低或無咖啡因飲品

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低咖啡因或無咖啡因飲品：

  • 抹茶：雖含咖啡因，但同時亦富含L-茶胺酸，可幫助放鬆，減少神經緊張。
  • 綠茶：與黑咖啡相比，pH值較高，對胃比較友善。
  • 無咖啡因紅茶或草本茶：例如洋甘菊茶、薑黃茶等，可舒緩腸胃並減少發炎反應。

提升能量但不刺激胃酸的飲品：

  • 溫薑水：可促進血液循環、提升能量，但部分人可能對薑的辛辣味較敏感，可用少量食用級薑精油來代替薑片。
  • 檸檬水：少量檸檬可刺激消化，但胃酸倒流患者需適量控制；建議使用新鮮檸檬片，避免市售加工檸檬水。
  • 電解質水：可補充水分，防止因輕微脫水而引起的疲勞感。

穩定能量，避免血糖波動的飲品：

  • 杏仁奶＋肉桂：肉桂有助穩定血糖，避免能量快速流失。
  • 椰子水：富含天然電解質，有助維持體力，但需留意市售產品是否有添加糖分。

陳潔雯補充，如果仍需要攝取少量咖啡因，可以選擇拿鐵咖啡，降低對胃的刺激，又或者選擇酸度較低的冷萃咖啡。她最後亦提醒市民，平日應避免空肚飲咖啡，並觀察自身對不同飲品的耐受度，從而找到最適合自己的提神方式。

更多相關報道：咖啡危機｜1類人日飲2杯咖啡死亡率高105%　醫生列11類人忌飲咖啡 【附22款無毒安全咖啡清單】

咖啡禁忌｜11種人士不宜飲用咖啡

台灣重症科醫生黃軒早前在其fcebook專頁，列出11種人士不宜飲用咖啡，他引述一項日本研究，指出血壓正常的人士和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯至2杯或以上的咖啡，其心血管疾病風險分別可降低16%及25%；然而嚴重高血壓人士（收縮壓＞180mHg）飲用咖啡的致病風險明顯，雖和不喝咖啡的人相比，每日喝1杯咖啡能令他們的心血管疾病死亡風險降低26%，但只要每天喝2杯或以上，其心血管疾病死亡風險便會增加105%。

他又引述另一項發表在《美國心臟協會雜誌》的研究，指出患有嚴重高血壓（≥160/100 mmHg）的人士每天喝2杯或以上的咖啡，可能會令心血管疾病死亡風險提高超過1倍。

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咖啡檢測｜22款無毒咖啡名單

此外，水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）過去曾分別測試30款即溶咖啡及37款連鎖店咖啡毒性，發現10款即溶咖啡及12款連鎖店咖啡通過無毒檢測。

10款即溶咖啡

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12款連鎖店咖啡

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資料來源：YouTube@오늘의 주우재、《健康2.0

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