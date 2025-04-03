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飲食攻略｜打邊爐「2大習慣」恐致癌　醫生警告：1周超過2次風險增28%【附6大健康打邊爐法則】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【打邊爐／火鍋／癌症】不少人喜歡打邊爐，但如果經常吃，可能會提高罹癌的風險。台灣重症專科醫生黃軒指出，火鍋本身並不是致癌食物，但有「2大打邊爐習慣」會增加患食道癌和胃癌的風險。有研究顯示，每週打邊爐超過2次，罹患胃病的風險會增加28%。

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重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文分享，經常打邊爐可能對健康造成潛在風險。當食用超過70°C的滾燙食材會反覆燒灼口腔和食道黏膜，增加細胞變異的風險，長期下來可能引發食道癌。而長時間熬煮的湯底會產生亞硝胺等致癌物質，增加胃癌的發生率。特別是麻辣鍋中的辣椒素，會刺激胃酸過度分泌，長期下去可能誘發胃潰瘍。

飲食攻略｜研究：每週打邊爐超過2次 胃病風險增加28%

黃軒還提到，久煮的肉湯嘌呤含量高，長期攝取會使尿酸結晶沉積關節，提高痛風發作率。此外，蔬菜煮得太耐會流失維他命C，紅湯中的高油脂會抑制脂溶性維生素吸收，導致免疫力下降。有研究指出，每週打邊爐超過2次，會提高消化道疾病的風險，其中胃病的風險增加28%。

黃軒表示，打邊爐不宜過於頻繁。他建議每個月吃麻辣鍋不超過1次，清湯鍋則最好控制在每月2次以內，對健康影響較小。在食用時，應先吃蔬菜再吃肉，優先選擇涼性蔬菜，有助於清熱解毒和補充維他命，並可加入豆腐，因為豆腐含有石膏成分，能清熱止渴，亦可搭配降火飲品，如桂花烏龍茶、酸梅湯等，避免飲用高糖飲料如汽水、果汁。

飲食攻略｜6大健康打邊爐法則

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此外，黃軒也分享了「6大健康打邊爐法則」：

  • 拒絕放題：選擇份量固定的火鍋店，養成每餐吃七分飽的習慣。
  • 選擇清湯底：選擇昆布或番茄蔬菜湯等，避免高熱量的湯底，如麻辣鍋、酸菜白肉鍋。
  • 巧搭醬料：減少使用高油脂和高鈉的調味料，如沙茶醬、醬油、辣椒醬等，建議使用天然食材如蘿蔔泥、蒜、蔥及香菜搭配提味。
  • 多吃蔬食：選擇當季天然未加工食材，如茼蒿、菠菜、蘿蔔及各式菇類。
  • 減少加工品：避免油炸類加工火鍋料，如炸豆皮，並減少高脂肪和高熱量的食品，如貢丸和火鍋餃子等。
  • 少吃甜點：以白開水或無糖茶取代含糖飲料。

同場加映｜醫生揭7大打邊爐地雷

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文，指出冬天打邊爐能夠暖身，很多人以為打邊爐只是用灼熟食物，比起高溫油炸理應健康得多。事實上，打邊爐有7個常見壞習慣，甚至會增加致癌率。

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打邊爐湯底｜6款較健康低脂的湯底

「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）就曾受訪，搜羅了6款較健康低脂的湯底，喜歡打邊爐的人士不容錯過。

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資料來源：重症專科醫生黃軒

更多相關內容：

飲食陷阱｜打邊爐7大傷腎習慣　超過這時間1種致癌物急增10倍【附30款高危配料+6款健康低脂湯底】

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