  • 23°C
香港時間：202543日 (四) 17:31

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食情報｜日本人氣甜點CHEESE WONDER 兩大皇牌首度香港網上預購

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

說到日本人氣零食，相信「CHEESE WONDER」定是其一。這款線上限定商品採用預約方式購買，每逢開賣即有數千人輪候，並秒速售罄。由首次開售迄今已有4年，累積售出逾160萬件，更有「夢幻的甜點」（幻のスイーツ）美譽，今次首度開放香港預購，首輪已全部售罄，第二輪網上預售是4月8號下午2時正，一眾芝士控和甜品控不能錯過！

品牌共有兩款招牌美食，第一款是生芝士蛋糕CHEESE WONDER（155元/ 6個入），以濃郁、濕潤的生芝士梳乎厘搭配芝士慕斯，底部的酥脆杏仁曲奇餅乾加入杏仁粉，採用「夾烤」方式達到酥脆效果，不同吃法更可帶來不同味覺體驗：

第一重奏：冷凍
從冷凍庫取出，常溫放置約3 分鐘，可以享受到雪糕般的風味。

第二重奏：半解凍
在室溫下放置約30分鐘到1小時，感受慕斯的滑順口感與雪糕般的口感。

第三重奏：全解凍
在室溫下放置約1到2小時，感受慕斯入口即融的極致柔滑口感。

另一款人氣產品是雙重芝士奶油夾心曲奇WONDER SAND（165元/ 6個入），外層烤製的杏仁曲奇包裹著芝士及奶油，三者和諧融合。它還有個隱藏食法，就是享用完夾心餅乾後，可以將罐中剩餘的朱古力脆脆倒入牛奶享用，或是作為雪糕和酸奶的配料，滋味無窮。

雙重芝士奶油夾心曲奇 （$165 / 6個入），生芝士蛋糕（$155 / 6個入），4月8號下午2時正於YAICHI谷日百貨接受預購，售完即止。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

飲食情報｜Sake Walk 2025日本清酒盛會　4至5月中環置地廣場舉行
13:12 2025/03/28
飲食情報｜Sake Walk 2025日本清酒盛會　4至5月中環置地廣場舉行
親子好去處｜天際100高空舉行花藝體 限時推阿芳素芒果下午茶套票
14:28 2025/03/28
親子好去處｜天際100高空舉行花藝體 限時推阿芳素芒果下午茶套票
澳門旅遊｜法國廚神杜卡斯現身新濠天地　Ducasse晚宴26萬名酒
16:55 2025/04/01
澳門旅遊｜法國廚神杜卡斯現身新濠天地　Ducasse晚宴26萬名酒

你可能感興趣

飲食情報｜Sake Walk 2025日本清酒盛會　4至5月中環置地廣場舉行
13:12 2025/03/28
飲食情報｜Sake Walk 2025日本清酒盛會　4至5月中環置地廣場舉行
親子好去處｜天際100高空舉行花藝體 限時推阿芳素芒果下午茶套票
14:28 2025/03/28
親子好去處｜天際100高空舉行花藝體 限時推阿芳素芒果下午茶套票
澳門旅遊｜法國廚神杜卡斯現身新濠天地　Ducasse晚宴26萬名酒
16:55 2025/04/01
澳門旅遊｜法國廚神杜卡斯現身新濠天地　Ducasse晚宴26萬名酒
餐廳情報 網上購物 日本 蛋糕 朱古力

最高瀏覽

食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
食用安全︱飲咖啡1個習慣猶如吞下過萬塑膠粒　醫生：長期致癌率激增
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
天文台｜日本九州鹿兒島附近6級地震　震源深度約10公里
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月03日 時間12:05）
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
七師傅2025預言｜緬甸7.7級強震後日本台灣同晚地震 七師傅神預警：4月避去這3地
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術