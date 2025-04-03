飲食情報｜日本人氣甜點CHEESE WONDER 兩大皇牌首度香港網上預購

說到日本人氣零食，相信「CHEESE WONDER」定是其一。這款線上限定商品採用預約方式購買，每逢開賣即有數千人輪候，並秒速售罄。由首次開售迄今已有4年，累積售出逾160萬件，更有「夢幻的甜點」（幻のスイーツ）美譽，今次首度開放香港預購，首輪已全部售罄，第二輪網上預售是4月8號下午2時正，一眾芝士控和甜品控不能錯過！



品牌共有兩款招牌美食，第一款是生芝士蛋糕CHEESE WONDER（155元/ 6個入），以濃郁、濕潤的生芝士梳乎厘搭配芝士慕斯，底部的酥脆杏仁曲奇餅乾加入杏仁粉，採用「夾烤」方式達到酥脆效果，不同吃法更可帶來不同味覺體驗：

第一重奏：冷凍

從冷凍庫取出，常溫放置約3 分鐘，可以享受到雪糕般的風味。



第二重奏：半解凍

在室溫下放置約30分鐘到1小時，感受慕斯的滑順口感與雪糕般的口感。



第三重奏：全解凍

在室溫下放置約1到2小時，感受慕斯入口即融的極致柔滑口感。



另一款人氣產品是雙重芝士奶油夾心曲奇WONDER SAND（165元/ 6個入），外層烤製的杏仁曲奇包裹著芝士及奶油，三者和諧融合。它還有個隱藏食法，就是享用完夾心餅乾後，可以將罐中剩餘的朱古力脆脆倒入牛奶享用，或是作為雪糕和酸奶的配料，滋味無窮。



雙重芝士奶油夾心曲奇 （$165 / 6個入），生芝士蛋糕（$155 / 6個入），4月8號下午2時正於YAICHI谷日百貨接受預購，售完即止。

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