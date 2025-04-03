DSE2025｜英文閱讀卷談明星八卦考生感生活化　「聯想到金秀賢」

▲ DSE英文閱讀卷談明星八卦，考生感到很生活化。

文憑試（DSE）英文科考試今日（3日）開考，首日舉行卷一閱讀和卷二寫作考試。部分考生認為，看到關於「名人八卦」的閱讀篇章時，不禁聯想起近日身陷風波的韓星金秀賢，並形容題材貼近生活。另有考生表示，寫作卷選答題討論團隊合作，能活用在學校的經驗。

卷一閱讀分為兩部分，甲部必答部分閱讀篇章以「名人八卦」（Celebrity Gossip）為題，談及多位外國名星分手、離婚等八卦聞；乙部供選答的淺卷（B1）以野外覓食（Foraging）為主題，深卷（B2）主題則是「按章工作」（Quiet Quitting）。

寫作卷必答部分則要求考生撰寫一張單張宣傳藝術學會；選答題四選一，題目內容分別涉及故事寫作、在餐廳長時間逗留現象、團隊合作和素食生活。

DSE2025｜考生稱難度與過去數年相若

在北角一間學校試場應考的張同學表示，卷一整體難度與過往數年相若。他形容必答部分選材相當生活化，「大家多多少少都會討論八卦新聞」，更令他聯想起近日身陷風波的韓星金秀賢。選答B2的他被問到會否對工作文化認識不足，他認同因自己未曾踏入職場，會對題目感到少許陌生，但指文章亦談到「Gen Z」（Z世代）的工作和生活態度，「可能因為自己也是Gen Z（Z世代）一分子，都會有些幫助。」

至於寫作卷，張同學選擇撰寫一篇對在咖啡店、快餐店長時間逗留的人士有所上升的看法的報紙投稿。他提到，自己有時也會在咖啡廳逗留較長時間，故該題是較生活化，他亦在文中論述為何有人在快餐店長時間逗留，例子包括「麥難民」，然後再論述此現象對不同餐廳的影響。對於使用「報到易」應用程式，他表示昨今兩日應考中英文科合共四份試卷，共計登入四次，過程均順暢。

在同一試場應考的王同學表示，作文卷選答了關於團隊合作的題目。該題要求考生討論團隊合作的困難，以及如何消除有關障礙。他形容相關困難包括在職場上不同人的語言溝通困難，又提到團隊合作中不同人有不同角色，有些人會為工作分配或是否領導項目而爭執，「在學校間中都有聽過，很多不同的人一起做事時，都很難避免。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 文憑試考生今日（3日）應考英文科卷一和卷二。（陳靜儀攝） ▲ 王同學。（陳靜儀攝） ▲ 張同學。（陳靜儀攝） ▲ 周同學。（陳靜儀攝）

DSE2025｜昨有考生曾未能登入「報到易」

另外，同場應考的周同學稱，使用「報到易」簽到時不太順暢。他提到昨日應考中文卷二時未能登入應用程式，需要改用人手點名，今日應考卷二時載入程式時亦不太順暢，但最後仍能用程式簽到。

同時，他表示不擔心「報到易」運作會對考試帶來影響，「只要我人喺度，佢點都會幫我點名。」

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