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DSE2025｜英文科首日考試約9成本地考生用「報到易」　考評局：3個內地考場運作順利

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發布時間： 1 小時前

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中學文憑試（DSE）英文科今日（3日）開考，首日早上舉行卷一及卷二考試。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）英文科今日（3日）開考，首日早上舉行卷一及卷二考試，考評局表示，共有約5萬名考生於約430個一般試場及逾540個特別試場應考，約9成本地考生使用「報到易」應用程式自行簽到。各試場學校的整體運作暢順，考試已順利按時完成。
 
三個內地試點考場運作順利，在考評局派出的監考人員監督下，落實各項試卷保密及場地監控等安排，與本地試場一同按時開考及完成。所有考生的答卷將押送到考評局的評核中心掃瞄，並按相同的評核要求，與本地考生的答卷一併評閱與評級。
 
在本地學校禮堂試場，監考人員透過第二代公開考試支援系統(PESS2)，為考生點名及點算答卷，流程順暢。另外，約90%考生使用「報到易」應用程式自行簽到。因為不同原因而沒有使用該程式簽到的考生，均已在監考員協助下完成簽到程序，不會影響其應考。考評局將繼續密切監察接下來的考試，同時制定適當的應變安排，確保考試有序進行。

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