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滙豐Premier Elite打造旗艦財富中心　客戶尊享米芝蓮餐飲+免費豪車接送

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

滙豐Premier Elite打造旗艦財富中心　客戶尊享米芝蓮餐飲+免費豪車接送

今年是滙豐香港成立160周年，為令客戶享受更貼心的銀行服務，該行特別設置首間旗艦「滙豐卓越尊尚財富中心」。

全新中心融合歷史底蘊同創新設計，為滙豐Premier Elite客戶打造深度個人化的財富管理方案，更加提供超越一般銀行服務的尊尚禮遇。

珍貴「歷史牆」展示滙豐重要里程碑。

該中心亮點包括：

1.濃厚歷史底蘊：中心特設「歷史牆」展示滙豐重要里程碑；以及數碼藝術《傳承脈動》重現滙豐銀行大堂的演變。

2.尊尚餐飲體驗：尊享由中心專屬吧枱現場調配的特色飲料，中心亦會同米芝蓮星級食府及酒店夥伴合作，推出星級餐飲禮遇。

客戶尊享由中心專屬吧枱現場調配的特色飲料，中心亦會同米芝蓮星級食府及酒店夥伴合作，推出星級餐飲禮遇。

3.免費豪華轎車接送服務：免費豪華轎車接送由中心來往五大樞紐。

4.創新共融設計：為輪椅使用者而設的首創雙層高弧形雲石無障礙接待處，中心榮獲LEED金級認證，結合無紙化資料顯示，配合全面數碼化的財富管理服務，實現可持續發展。

中心內設有近40間私人會客室。

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