韓國餐廳三食｜韓國品牌三食中環開業 擬在尖沙咀、灣仔再開十多間分店
港聞
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
近年香港漸吹「韓風」，投資推廣署今日（4月3日）宣布，韓國餐廳品牌三食在香港開設首家門市，為本地顧客提供地道韓式料理，而該公司計劃在尖沙咀和灣仔等主要地區開設十多間分店。
投資推廣署署長劉凱旋於2月訪首爾，並促成多家韓國餐飲企業來港實地考察，了解香港商機。
而韓國餐廳品牌三食在香港開設首家門市，BMJ Samsik香港公司行政總監Chan Hyung Hwang表示，香港擁有成熟的消費客群，他們消費能力高，加上香港是全球貿易中心，營商環境優越，均吸引來港開展業務。他透露，計劃在尖沙咀和灣仔這些香港主要地區開設十多間分店，旨在建立更強的網絡。
三食餐廳位於中環些利街，為顧客提供各種地道韓式菜餚，包括豬骨湯、血腸湯飯、石鍋飯、炆豬骨和醒酒湯。該店的菜餚起源於韓國傳統美食血腸湯之都Byeongcheon-myeon（天安市竝川面），深受許多韓國人的喜愛。
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