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幫助病童｜劉松仁出攝影集為殘疾兒童長者籌款　難忘病童用口送紙鶴：學習欣賞生命

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撰文： 艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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劉松仁推出攝影集為慈善機構籌款，幫助殘疾兒童長者。

久違幕前演出的劉松仁，去年為大型音樂劇《利瑪竇》擔任藝術總監，松哥近日再度活躍起來，愛攝影的他近日推出攝影集《松風捉影》，以個人隨筆「感言」，記錄生命不同階段的心路歷程，配以隨心拍下的照片及劇照。松哥更會用作為河北照顧殘疾兒童及長者之慈善機構「黎明之家」籌款。

劉松仁的攝影集中紀錄了七十多年的人生經驗。

原來多年前松哥曾探訪「黎明之家」裡的殘疾兒童，他說：「當年有些腦癱瘓棄嬰，由當地天主教團體把他們拯救後，找來一些義工照顧他們，我真的被當地服務者感動，即使知道受助者不會康復！也負起照顧他們一生的責任。」

當年松哥親眼目睹殘疾兒童用口把紙鶴摺給他作禮物，令他十分感動：「最大的啟發是，我們生活上不免有所得失，這可算是什麼，他們一出生已失去很多，他們的榜樣，讓我學會面對及欣賞生命。」

（圖左）金容載神父 （圖右）堂區幹事會會長 馮瑋瑜女士

松哥表示攝影集中紀錄了70多年的人生經驗，生活的點滴，集合了親情，友情的感悟，盼透過影集能向每位讀者對話，不過松哥稱拒絕復出：「再出第二本應該沒機會，因為『感言』已經輯錄得七七八八。我沒界定要做甚麼事，就如大家常說『出山』，我覺得應該不可能，因為精力已經有限、時間有限，我知道自己的能力。我很喜歡現階段的我，不強求什麼，一切隨環境隨心而行。」

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