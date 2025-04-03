聯網合併｜6成半港島居民對東西聯網合併憂慮　陳家珮：急病逗留救護車句鐘難令市民安心

▲ 新民黨就港島東聯網及港島西聯網合併召開記者會。(曾耀輝攝)

醫管局計劃將港島東及港島西醫院聯網合併，擬於2026年完成。新民黨於港島多區進行問券調查，訪問1919名市民，其中近7成市民有定期使用公立醫院服務。新民黨表示，超過5成受訪者並不知道合併計劃， 有64.8%受訪者表示擔心合併後會使用公營醫療服務會受到影響。

新民黨表示，不應該僅以東區人口少作為指標，提到東區醫院長者比率超過百分之35，未來年長長者數字會再增加兩成，較本港其他聯網長者平均比例為多，而東區的收入水平亦為港島最低。該黨的調查顯示，逾8成受訪高齡長者較擔心聯網合併帶來的影響，若按年齡組別劃分，61歲至70歲、以及70歲或以上兩個年齡組別的受訪人士中，有7成及6成7人對「聯網合併」感憂慮。

新民黨立法會議員陳家珮表示，不少合併細節均未獲知，不過按醫務衞生局局長盧寵茂說法，當中胸痛中心及產科被提及，其中盧指本港出生率不足，認為可以合併東西產科。另外引述盧的講法，如是中風的病人，「都會想去一個優質的胸痛中心」。陳家珮指，市民最擔心跨區就診，循病人角度而言，當然希望愈早獲得治療，復原機會最大，港島東至港島西需途經商業地帶，如遇塞車車程可達1至2小時。

陳家珮：「如果作為一個病人，無論中風、或者作動，想生但唔好彩塞緊車，救護車塞成個鐘頭，都好難說服病人安心；如真係合併，係交通配套上有優化空間。」

新民黨亦表示，曾到訪東區醫院與管理層會面，發現東區醫院設施老舊預而且空間嚴重不足，手術室數量緊絀， 日間醫療服務分散明顯。陳家珮指，當局曾承諾第二個醫院十年發展計劃中，會包括東區醫院，「呢家都可能會無」。她認為，當局應提升東區醫院服務，而非整合服務。

新民黨區域發展主任曾昭浴表示，離島長洲、坪洲、南丫現時的醫療服務主要由港島東醫院聯網提供，島內只有普通科門診以及平日才有醫生駐診，如有緊急個案需直升機到東區的醫院，希望醫管局就東西聯網合併向島內居民進行就資源、額度、位置等進行解說，以釋居民憂慮。

陳家珮指，目前難以猜測當局最終方案，「當局亦未能解釋對市民好處」。據其考察了解，內部收到3千多個電郵反映意見，憂影響醫護人員士氣。她指，有會見醫衛局副秘書長，亦認同聯網合併需要一定時間醞釀，認為當局就聯網合併做法太急，希望當局多作解說。她指，除了東區居民外，據其考察了解，內部收到3千多個電郵反映意見，憂影響醫護人員士氣，亦致病人服務受影響，希望給予時間市民及醫護消化。

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