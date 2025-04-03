麥當勞｜McGriddles 4月9日暫別香港 最後機會優惠價$35起嘆2款套餐
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撰文： 王明芳
發布時間： 22 分鐘前
最後更新： 20 分鐘前
【麥當勞/McGriddles/M記】McGriddles自回歸後深受港人歡迎，麥當勞宣布McGriddles系列將於4月9日陸續暫離香港，各位把握最後機會！
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麥當勞｜McGriddles 4月9日起暫別香港
日本人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將於2025年4月9日起陸續暫別全線餐廳，兩款人氣套餐，「楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）」及「楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）」將繼續以優惠價$36.5起及$35供應，大家把最後機會品嚐這份限時美味！
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